Какой фильм длился всего две секунды

В современном мире люди стараются получать необходимую информацию максимально быстро, предпочитая, например, чтению газетной статьи минутное видео на ту же тему. Но вот мир кинематографа не спешит за общемировой тенденцией к быстроте.

Режиссеры продолжают снимать картины, хронометраж которых в среднем составляет 1,5-2 часа (исключение – короткометражки и некоторые сериалы).

Но изначально фильмы были много короче, например, известен фильм, продолжительность которого составляла всего две секунды.

О том, что это была за картина, читайте в материале «Рамблера».

Этот фильм был снят в 1888 году французским изобретателем Луи Лепренсом и получил название «Сцена в саду Раундхэй». Актерами стали родственники Лепренса, которых он попросил прогуляться в саду перед изобретенной им камерой, способной записывать движущееся изображение.

В итоге получился настоящий мини-фильм, который длится 2,11 секунды. Правда, стоит отметить, что Лепренс, эту картину в движении так никогда и не демонстрировал: он хранил фильм как набор последовательно снятых кадров.