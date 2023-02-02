Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
2 часа назад

Какой фильм длился всего две секунды

Мария Кимакович

В современном мире люди стараются получать необходимую информацию максимально быстро, предпочитая, например, чтению газетной статьи минутное видео на ту же тему. Но вот мир кинематографа не спешит за общемировой тенденцией к быстроте.

Режиссеры продолжают снимать картины, хронометраж которых в среднем составляет 1,5-2 часа (исключение – короткометражки и некоторые сериалы).

Но изначально фильмы были много короче, например, известен фильм, продолжительность которого составляла всего две секунды.

О том, что это была за картина, читайте в материале «Рамблера».

Этот фильм был снят в 1888 году французским изобретателем Луи Лепренсом и получил название «Сцена в саду Раундхэй». Актерами стали родственники Лепренса, которых он попросил прогуляться в саду перед изобретенной им камерой, способной записывать движущееся изображение.

Фильмы-головоломки, которые стоит посмотреть

В итоге получился настоящий мини-фильм, который длится 2,11 секунды. Правда, стоит отметить, что Лепренс, эту картину в движении так никогда и не демонстрировал: он хранил фильм как набор последовательно снятых кадров.

Фильмы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители