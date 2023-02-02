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26 минут назад

Режиссёр «Логана» может снять хоррор «Болотная тварь» для киновселенной DC

Чемпионат.com

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссёр «Логана» и новой части «Индианы Джонса» Джеймс Мэнголд, ведёт переговоры с Warner Bros. о работе над хоррор-фильмом «Болотная тварь».

Режиссер «Логана» может снять хоррор «Болотная тварь» для DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что в случае успешных переговоров Мэнголд может стать не только режиссёром ленты, но и её сценаристом. Сам постановщик любит персонажа и был заинтересован в том, чтобы снять про него какой-либо проект.

«Болотная тварь» — хоррор, который входит в новую киновселенную DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Лента расскажет о происхождении персонажа, но по духу будет мрачной и жуткой. Других деталей картины нет.

В нашем материале ниже можно ознакомиться с будущим киновселенной DC. В неё уже входят как минимум четыре фильма и пять сериалов.

Фильмы,Логан,Питер Сафран,Джеймс Мэнголд,
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