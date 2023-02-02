Повторит ли «Дядя Федор» успех «Чебурашки»

Права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот» получил режиссер Сарик Андреасян, сообщает PRIMPRESS. Предстоящую киноадаптацию произведения режиссер анонсировал в своем Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского, по словам режиссера, велись несколько месяцев. Съемки стартуют в 2024 году.
Книга Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» вышла в 1974 году. В 1978 году по мотивам повести на экраны вышел рисованный мультфильм режиссера Владимира Попова «Трое из Простоквашино».
Сарик Андреасян – российский режиссер, известный по фильмам «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией», «Дублер» и «Непрощеный».
Напомним, что 1 января в кинотеатрах России вышла экранизация еще одной повести Эдуарда Успенского – «Чебурашка».