Повторит ли «Дядя Федор» успех «Чебурашки»

Права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот» получил режиссер Сарик Андреасян, сообщает PRIMPRESS. Предстоящую киноадаптацию произведения режиссер анонсировал в своем Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского, по словам режиссера, велись несколько месяцев. Съемки стартуют в 2024 году.

Книга Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» вышла в 1974 году. В 1978 году по мотивам повести на экраны вышел рисованный мультфильм режиссера Владимира Попова «Трое из Простоквашино».