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27 минут назад

Повторит ли «Дядя Федор» успех «Чебурашки»

Primpress

Права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот» получил режиссер Сарик Андреасян, сообщает PRIMPRESS. Предстоящую киноадаптацию произведения режиссер анонсировал в своем Instagram (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Повторит ли «Дядя Федор» успех «Чебурашки»
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

Переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского, по словам режиссера, велись несколько месяцев. Съемки стартуют в 2024 году.

Книга Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» вышла в 1974 году. В 1978 году по мотивам повести на экраны вышел рисованный мультфильм режиссера Владимира Попова «Трое из Простоквашино».

Сарик Андреасян – российский режиссер, известный по фильмам «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией», «Дублер» и «Непрощеный».

Напомним, что 1 января в кинотеатрах России вышла экранизация еще одной повести Эдуарда Успенского – «Чебурашка».

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