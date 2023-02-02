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В сети появился трейлер фильма-сказки "Волшебная флейта"

Ревизор.ru

На площадке YouTube был опубликован трейлер фильма-сказки "Волшебная флейта", за основу сценария которого была взята одноименная опера Вольфганга Амадея Моцарта.

Сюжет фильм разворачивается вокруг семнадцатилетнего британца, которого зовут Тим. У главного героя есть мечта - поступить в знаменитую музыкальную школу для мальчиков имени Моцарта. Однако там Тим сталкивается не только с враждебно настроенным директором, но и с насмешками от одноклассников, а также со стрессом первой любви и сомнениями в себе. Спустя время Тим находит мистический портал, с помощью которого он перемещается в фантастический космос оперы Моцарта "Волшебная флейта".

Режиссером фильма является Флориан Сигль, а главные роли исполнили Джек Вулф и Ф. Мюррей Абрахам.

В российских кинотеатрах фильм-сказку начнут показывать со 2 марта.

Фильмы,Видео,Вольфганг Моцарт,
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