В сети появился трейлер фильма-сказки "Волшебная флейта"

Сюжет фильм разворачивается вокруг семнадцатилетнего британца, которого зовут Тим. У главного героя есть мечта - поступить в знаменитую музыкальную школу для мальчиков имени Моцарта. Однако там Тим сталкивается не только с враждебно настроенным директором, но и с насмешками от одноклассников, а также со стрессом первой любви и сомнениями в себе. Спустя время Тим находит мистический портал, с помощью которого он перемещается в фантастический космос оперы Моцарта "Волшебная флейта".