Снимавшийся в космосе «Вызов» зрители увидят в апреле

При этом российская премьера ленты пройдет 12 апреля. Фильм станет открытием кинофестиваля «Циолковский», который состоится в Калуге с 12 по 16 апреля 2023 года.

«Вызов» — первый художественный фильм, некоторые эпизоды которого снимали в космосе, на МКС. В картине рассказывается, что женщина-врач отправляется на МКС, поскольку требуется спасти космонавта. Для съемок в космосе в октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» на МКС полетели космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Шипенко. Также в съемках приняли участие Олег Новицкий и Петр Дубров. В фильме снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие артисты.