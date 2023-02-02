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16 минут назад

Снимавшийся в космосе фильм «Вызов» зрители увидят в апреле

Мир новостей

При этом российская премьера ленты пройдет 12 апреля. Фильм станет открытием кинофестиваля «Циолковский», который состоится в Калуге с 12 по 16 апреля 2023 года.

Снимавшийся в космосе «Вызов» зрители увидят в апреле
Фото: Мир новостейМир новостей

«Вызов» — первый художественный фильм, некоторые эпизоды которого снимали в космосе, на МКС. В картине рассказывается, что женщина-врач отправляется на МКС, поскольку требуется спасти космонавта. Для съемок в космосе в октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» на МКС полетели космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Шипенко. Также в съемках приняли участие Олег Новицкий и Петр Дубров. В фильме снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие артисты.

Это совместный проект Первого канала, «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START. Проект осуществлен при поддержке Фонда кино. Первый трейлер «Вызова» вышел 1 января 2023 года.

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