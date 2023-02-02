В Якутии вышел фильм "Белый ангел тундры"

Художественный фильм "Белый ангел тундры" режиссера Александра Лукина вышел в широкий прокат в Якутии.

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Сюжет картины разворачивается вокруг врача из Ленинграда Капитолины Облезовой. Она приезжает на работу в отдаленное село на севере Якутии, где живут оленеводы. В деревне началась эпидемия брюшного тифа. Облезова помогала заболевшим, однако спустя время сама заражается. Врач жертвует своим лекарством ради спасение больного ребенка и вскоре умирает.

Александр Лукин рассказал, что в ближайшее время прокат за пределами Якутии пока не планируется, но уже есть предложения из других регионов. Он подчеркнул, что ему бы, чтобы фильм был показан в Санкт-Петербурге, в городе, где родилась Капитолина Облезова, прототип героини его фильма.

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина заявила о том, что фильм покажут в рамках первого в России международного чемпионата по традиционному оленеводству.