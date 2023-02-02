Международная медиа-компания Fortune совместно с продюсерским центром Unrealistic Ideas работает над документальным фильмом, который расскажет о создателях криптовалютных бирж FTX и Binance. Предполагается, что основными темами будут взаимоотношения и разногласия между Сэмом Банкманом-Фридом и Чанпэн Чжао. Ранее об этом можно было судить по переписке в Twitter, но киноиндустрия позволит зрителям погрузиться в суть конфликта.

Фото: Fomo Fomo

Готовится документальный фильм об основателях FTX и Binance

Создатели собираются рассказать историю основателей криптобирж с самого начала. Они покажут как рос Банкман-Фрид в богатой семье и как двенадцатилетний Чжао вместе с родителями бежал в Канаду из Китая. Несмотря ни на что оба добились успехов в сфере криптовалют, став непримиримыми соперниками.