Международная медиа-компания Fortune совместно с продюсерским центром Unrealistic Ideas работает над документальным фильмом, который расскажет о создателях криптовалютных бирж FTX и Binance. Предполагается, что основными темами будут взаимоотношения и разногласия между Сэмом Банкманом-Фридом и Чанпэн Чжао. Ранее об этом можно было судить по переписке в Twitter, но киноиндустрия позволит зрителям погрузиться в суть конфликта.
Готовится документальный фильм об основателях FTX и Binance
Создатели собираются рассказать историю основателей криптобирж с самого начала. Они покажут как рос Банкман-Фрид в богатой семье и как двенадцатилетний Чжао вместе с родителями бежал в Канаду из Китая. Несмотря ни на что оба добились успехов в сфере криптовалют, став непримиримыми соперниками.
Известно, что многие сотрудники Binance и FTX, а также Чанпэн Чжао дали согласие на участие в проекте. По словам исполнительных продюсеров, им не терпится подарить зрителям увлекательную «шекспировскую драму», так как истории, связанные с взрослением главных героев, созданием и развитием их компаний, привлекают внимание многих людей.