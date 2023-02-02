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2 часа назад

Готовится документальный фильм об основателях FTX и Binance

Fomo

Международная медиа-компания Fortune совместно с продюсерским центром Unrealistic Ideas работает над документальным фильмом, который расскажет о создателях криптовалютных бирж FTX и Binance. Предполагается, что основными темами будут взаимоотношения и разногласия между Сэмом Банкманом-Фридом и Чанпэн Чжао. Ранее об этом можно было судить по переписке в Twitter, но киноиндустрия позволит зрителям погрузиться в суть конфликта.

Готовится документальный фильм об основателях FTX и Binance
Фото: FomoFomo

Готовится документальный фильм об основателях FTX и Binance

Создатели собираются рассказать историю основателей криптобирж с самого начала. Они покажут как рос Банкман-Фрид в богатой семье и как двенадцатилетний Чжао вместе с родителями бежал в Канаду из Китая. Несмотря ни на что оба добились успехов в сфере криптовалют, став непримиримыми соперниками.

Известно, что многие сотрудники Binance и FTX, а также Чанпэн Чжао дали согласие на участие в проекте. По словам исполнительных продюсеров, им не терпится подарить зрителям увлекательную «шекспировскую драму», так как истории, связанные с взрослением главных героев, созданием и развитием их компаний, привлекают внимание многих людей.

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