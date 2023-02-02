Комедию «Чебурашка» покажут в странах Ближнего Востока

Фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока в марте 2023 года. Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Российская премьера картины «Чебурашка» состоялась 1 января. Теперь насладиться семейной комедией смогут жители европейских государств и стран на Ближнем Востоке.
«В ближайшее время — в марте — начинается кинопрокат [фильма «Чебурашка"] на Ближнем Востоке», — цитирует Слащеву ТАСС.
Примечательно, кинолента режиссера Дмитрия Дьяченко сумел возглавить отечественный прокат, обогнав «Холопа». Кассовые сборы проекта составили 5,8 миллиарда рублей.