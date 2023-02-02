Каким фильмам дадут приоритет в кинопрокате

В 2023 году в Министерстве культуры России ожидают в большой приток заявок от производителей кинокартин, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей и взрослых. Об этом 2 февраля на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела РФ заявила замминистра культуры России Надежда Преподобная.

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Она отметила, что ключевыми направлениями нормативно-правовой работы министерства в 2023 году станет утверждение Стратегии государственной культурной политики до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации. Сейчас документ направлен в органы федеральной и региональной власти на согласование, после чего он будет представлен законодателям. «Ключевым приоритетом стратегии станет укрепление традиционных для России духовно-нравственных ценностей», — заявила Преподобная.

Также в Минкультуры в 2023 году сосредоточатся на развитии положений ряда концепций. Среди них — концепции выявления молодых талантов, поддержки добровольчества и волонтерства, развития театрального дела и отечественной киноиндустрии, сохранения нематериального наследия России.