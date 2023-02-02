Чего ждать от нового фильма с Питтом и Клуни и почему им урезали зарплату

Две голливудские суперзвезды Брэд Питт и Джордж Клуни наконец воссоединятся на экране спустя много лет после работы над франшизой про друзей Оушена и картиной "После прочтения сжечь" в 2008 году. Подробнее о новой картине Питта и Клуни расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Вот уже пару лет сценарист и режиссер «Человека-паука» Джон Уоттс вместе с Apple работает над громким проектом, не связанным с Marvel. Было объявлено, что проект будет запущен в производство в 2021 году, и в качестве его основного состава был представлен звездный дуэт Джорджа Клуни и Брэда Питта .

Кадр из видео/YouTube

Почти два года не было никакой новой информации по проекту. Но теперь СМИ сообщили, что работа над фильмом продвигается и к касту добавились другие знаковые актеры, в числе которых и номинированная на "Оскар" актриса Эми Райан.

О сюжете фильма известно немногое, за исключением того, что это будет триллер, в центре которого будут два главных персонажа, описанные как «наладчики-одиночки», чьи пути пересекутся после того, как им поручают одну и ту же работу. Подробности о персонаже Эми Райан также не разглашаются, поскольку Apple хранит молчание.

Тем не менее, судя по актерскому составу, загадочный проект точно стоит ожидания. Права на производство триллера пытались перехватить медиа-гиганты Netflix, Lionsgate, Amazon, Universal и Sony, но получила их в итоге студия Apple.

Известно также, что помимо главных ролей, Клуни и Питт будут в равной степени выступать в качестве продюсеров этого нового проекта через свои продюсерские компании Smokehouse Pictures и Plan B Entertainment.

Учитывая впечатляющий послужной список Уоттса в написании и режиссуре фильмов о Человеке-пауке, есть все основания с большим волнением ожидать этот новый проект. Он собирается написать, срежиссировать и спродюсировать триллер.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA

Интересно, что изначально Apple не собирались показывать картину в кинотеатрах, но Питт и Клуни так хотели этого, что в обмен на кинопоказ согласились урезать свои гонорары за съемки.

"Apple предложила нам с Брэдом действительно большую сумму, и мы сказали, что хотели бы взять меньше, если мы получим гарантию, что у фильма будет релиз в кинотеатрах. Они согласились", — рассказал Клуни изданию Deadline.

При этом в СМИ появились первые кадры со съемок. Очевидно, что Клуни и Питт, будучи близкими друзьями, хорошо проводят время, работая над проектом.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA