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1 час назад

"Поехавшая" об отправившейся в дорогу по России велосипедистке выйдет в прокат 8 марта

Газета.Ru

Фильм "Поехавшая" Антона Маслова о велосипедистке-путешественнице выйдет в российский прокат 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Централ Партнершип". В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, поехавшей на велосипеде через страну, чтобы помириться с мамой. О своих впечатлениях Смолина написала книгу "А чего дома сидеть". "Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп таксу Капу и отправляется в Магадан. Ее ждет дорога в 10 тыс. километров с массой испытаний, борьба с самой собой, дружелюбные (и не очень) дальнобойщики и пирожки с трассы", - рассказали в пресс-службе кинокомпании. Главную героиню сыграла Ольга Лерман. По словам Маслова, природа была на стороне съемочной группы в процессе создания картины. "Уверен, зритель сможет почувствовать это через наше кино", - сказал он. Фильм создан студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START при поддержке Фонда Кино. Ранее сообщалось, что фильм с Никитой Ефремовым в роли создателя "Тетриса" покажут на фестивале в США.

"Поехавшая" об отправившейся в дорогу по России велосипедистке выйдет в прокат 8 марта
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Никита Ефремов,Ольга Лерман,
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