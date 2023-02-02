Создатель "Логана" снимет фильм о Болотной твари

Персонаж комиксов из вселенной DC по имени Болотная тварь получит собственный полнометражный фильм. Переговоры ведутся с Джеймсом Мэнголдом, автором картины "Логан" о Росомахе.
Как следует из публикации в The Hollywood Reporter, с большой вероятностью Мэнголд согласится работать над проектом, поскольку в своем микроблоге он уже опубликовал арт-концепт Болотной твари.
Выход полнометражной картины об этом персонаже несколько дней назад анонсировали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Ожидается, что фильм войдет в первую главу "Боги и Монстры" из новой вселенной DC.
Болотная тварь - один из самых загадочных персонажей вселенной DC, он появляется в комиксах с 1971-го года, становится популярным с конца восьмидесятых годов. Болотной твари посвящены два сериала и мультфильм. Границы силы супергероя не определены, также много вопросов о том, откуда он появился. Нельзя не заметить, что суперсилы Болотной твари тесно связаны с экологической повесткой.