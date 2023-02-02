Стало известно, кто сыграет Кейт Мосс в байопике о ее жизни

Марафон байопиков продолжает несравненная супермодель 2000-х. Дата премьеры фильма с незамысловатым названием «Мосс и Фрейд» еще не назначена, но радует, что подготовительный этап близится к завершению! Сегодня стало известно, что сыграть Кейт Мосс посчастливится 26-летней Элли Бамбер, которая прославилась ролями в сериалах «Змей» и «Под покровом ночи». Она уже поделилась фотографией с легендарной моделью в личном блоге в запрещенной социальной сети.

Фото: Super.ru Super.ru

Основой сюжета станут отношения Кейт Мосс и знаменитого живописца Люсьена Фрейда — внука Зигмунда Фрейда, они познакомились в начале 2000-х. Художник долгое время отказывался писать модель, но, узнав о ее отношении к нему, сделал исключение. С того момента они стали очень близки, Люсьен даже сделал татуировку на пояснице Кейт.