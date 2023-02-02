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18 минут назад

Стало известно, кто сыграет Кейт Мосс в байопике о ее жизни

Super.ru

Марафон байопиков продолжает несравненная супермодель 2000-х. Дата премьеры фильма с незамысловатым названием «Мосс и Фрейд» еще не назначена, но радует, что подготовительный этап близится к завершению! Сегодня стало известно, что сыграть Кейт Мосс посчастливится 26-летней Элли Бамбер, которая прославилась ролями в сериалах «Змей» и «Под покровом ночи». Она уже поделилась фотографией с легендарной моделью в личном блоге в запрещенной социальной сети.

Стало известно, кто сыграет Кейт Мосс в байопике о ее жизни
Фото: Super.ruSuper.ru

Основой сюжета станут отношения Кейт Мосс и знаменитого живописца Люсьена Фрейда — внука Зигмунда Фрейда, они познакомились в начале 2000-х. Художник долгое время отказывался писать модель, но, узнав о ее отношении к нему, сделал исключение. С того момента они стали очень близки, Люсьен даже сделал татуировку на пояснице Кейт.

Кстати, съемка фильма доверена оскароносному режиссеру Джеймсу Лукасу. А сама модель выступит в роли исполнительного продюсера. «Поскольку это такая личная история для меня, было необходимо, чтобы я была вовлечена наряду с Джеймсом во все аспекты проекта на стадии разработки», — цитирует селебрити издание Variety. Остальные детали съемок пока держатся в секрете, но, что-то нам подсказывает, ждать свежих подробностей долго не придется. Фильм-то надо промоутировать!

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