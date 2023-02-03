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8 минут назад

В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик»

FBM.ru

В социальных сетях опубликовали первый полноценный трейлер нового боевика британского кинорежиссёра Гая Ричи «Переводчик» (18+). Вместе с ним появился и первый постер кинокартины.

Сюжет фильма разворачивается вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде в период командировки в Афганистан. Возвращаясь домой, в Америку, Кинли узнает, что переводчика и его семью не вывезут в США. Тогда он решает сам заняться этим вопросом.

Центральные роли в кинофильме исполнили Джейк Джилленхол, а также Энтони Старр, известный по сериалу «Пацаны» (18+). Премьера состоится в апреле текущего года.

Фильмы,Видео,Пацаны,Переводчик,Энтони Старр,
18+
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