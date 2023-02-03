В Сети появился трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик»

В социальных сетях опубликовали первый полноценный трейлер нового боевика британского кинорежиссёра Гая Ричи «Переводчик» (18+). Вместе с ним появился и первый постер кинокартины.

Сюжет фильма разворачивается вокруг американского сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде в период командировки в Афганистан. Возвращаясь домой, в Америку, Кинли узнает, что переводчика и его семью не вывезут в США. Тогда он решает сам заняться этим вопросом.