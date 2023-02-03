В Сети вышел фильм «Черная Пантера 2» без Чедвика Боузмана

На Disney+ вышел комиксный сиквел-блокбастер «Черная Пантера: Ваканда навеки», который завершает четвертую фазу киновселенной Marvel. «Лента.ру» рассказывает, как режиссер Райан Куглер и его команда справились со смертью сыгравшего главную роль в первом фильме Чедвика Боузмана.

Фото: Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Едва вернувшись домой после «щелчка» Таноса, король Ваканды Т’Чалла, он же член команды Мстителей Черная Пантера, заражается неизвестной болезнью и умирает, несмотря на все усилия медиков. Ваканда скорбит, больше всех — родная сестра короля, научный гений Шури (Летиша Райт). Руководство страной принимает мать Т’Чаллы Рамонда (Анджела Бассет).

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Эта железная леди способна усмирить и своих подданных, и иностранных делегатов на заседаниях ООН.

Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

В мире тем временем растет недовольство политикой Ваканды в отношении уникального металла вибраниума. США полагают, что сокровищем надо делиться. Рамонда отказывается, но тут появляется юная студентка Рири (Доминик Торн), которая изобретает прибор для поиска вибраниума. Месторождение обнаруживается на дне океана, однако американский корабль, прибывший на разведку, внезапно атакуют выпрыгнувшие из воды синие люди. Предводитель подводного воинства по имени Намор (Теноч Уэрта) вскоре является в Ваканду. Он предлагает Рамонде и Шури сотрудничество в борьбе с остальным человечеством, а также требует поймать и доставить в его царство Рири. В противном случае Намор угрожает войной.

Этот фильм должен был быть совсем другим. Решение о сиквеле «Черной Пантеры» было принято почти сразу после премьеры первого фильма. Оно и неудивительно: фильм Райана Куглера стал одним из самых прибыльных в киновселенной Marvel. «Пантера» заработала больше миллиарда и заодно продемонстрировала востребованность афрофутуризма у публики по всему миру. Сыгравший короля Т’Чаллу Чедвик Боузман мгновенно превратился в одну из самых ярких звезд в мире — казалось бы, царствуй на славу. Планы Куглера и Боузмана не остановила даже болезнь актера. Незадолго до смерти от рака толстой кишки, похудевший после очередной терапии, он был готов набрать необходимую форму и подключиться к съемкам.

Уход Боузмана из жизни чуть не разрушил планы студии.

Режиссер Райан Куглер всерьез задумался о том, чтобы покинуть проект. Продюсер Кевин Файги уговорил его остаться и переписать сценарий. Сразу же было принято решение не использовать цифровой аватар Боузмана — в фильме он в итоге появляется только в специальной мемориальной заставке Marvel.

«Ваканда навеки», таким образом, отчасти стала мемориалом талантливому актеру. Однако у франшизы свои законы, так что скорбные смыслы пришлось упаковывать в конвенциональные сюжетные ходы. Для российских зрителей, дождавшихся качественного цифрового релиза второй «Черной Пантеры», не секрет, что отныне супергеройские обязанности перешли к героине Летиши Райт. Однако это происходит лишь в финальной — и самой удачной — трети картины. До этого момента все экранное время принцесса Шури и ее соплеменники страдают и делают вид, что отныне будут справляться с напастями без участия Черной Пантеры. Впрочем, превращение кинокомикса в горькую экзистенциальную драму про боль утраты было бы слишком радикальным даже для бывшего фестивального автора (вспомним «Станцию «Фрутвейл») Райана Куглера.

Чтобы зритель не заскучал, в сюжет введена новая народность воинственных подводных индейцев, большая часть которых имеет синий цвет кожи — совсем как в конкурирующей франшизе Джеймса Кэмерона. Это эстетическое решение выглядит стопроцентным провалом фантазии создателей, а сама линия — данью жанровым клише. Куглер, конечно, всеми силами пытается оживить эту неповоротливую конструкцию, стараются и его актеры: сыгравший Намора мексиканский артист Теноч Уэрта специально для роли не только научился плавать, но и выучил язык майя. Однако на деле сюжетообразующая громадина с подводной расой оказывается основным препятствием, тормозящим развитие сюжета о становлении новой героини.

Соответственно, основная задача фильма заключается не в знакомстве с персонажем и погружении в его внутренний мир, а в преодолении собственноручно выстроенной преграды.

Время от времени Куглер выходит из этого противостояния с честью. Анджела Бассет совершенно справедливо получила за эту роль «Золотой глобус» — немногочисленные сцены с ее героиней разгоняют «Ваканду навеки» до почти шекспировских масштабов. Королева Бассет — не просто функция в сюжете, а практически афроамериканская леди Макбет (ну или король Лир), взвалившая государство на свои плечи сильная и умная героиня, раздираемая страстями. На ее фоне особенно заметна искусственность всей линии с цэрэушником Мартина Фримена, но без него, видимо, было не обойтись — еще один сюжетный костыль, приставленный разрастающейся киновселенной.

Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Эмоциональным центром фильма должна быть, собственно, принцесса Шури, и Летиша Райт с этой ролью справляется на все сто. Однако сюжет выстроен таким образом, что почти до самого конца Шури оттеснена на второй план. Толпа соратников и сородичей (среди которых есть даже великий Исаак Де Банколе) с удержанием зрительского внимания справляется так себе.

Не спасает даже коротенький (хотя и яркий) выход Майкла Б. Джордана в роли убитого в прошлом фильме злодея Киллмонгера.

Когда же Шури превращается в собственно Черную Пантеру, действие вдруг начинает лететь на всех парах. Копеечный конфликт с подводным народом получает эффектное и актуальное разрешение, бои разыгрываются с хореографической точностью. Райт на этом фоне полыхает так ярко, что вопросов о продолжении ее приключений не остается. Хотелось бы только, чтобы Marvel додумались до смены авторского коллектива. Куглер для супергеройской франшизы слишком умен и слишком старательно пытается вместить в ее штампованную сущность свои собственные размышления о важном, для которых лучше подойдет не навязанная продюсерами форма.