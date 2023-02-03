5 фильмов для знакомства со Стивеном Спилбергом

Стивен Спилберг – режиссер, чье имя остается на слуху уже несколько десятилетий подряд. Даже если вы совсем не смотрите кино, хотя бы однажды вам наверняка доводилось слышать фамилию Спилберга. И не спроста: этот кинематографист является живой легендой Голливуда.
Подробнее о фильмах, которые нужно посмотреть, чтобы познакомиться с четырехкратным лауреатом "Оскара" – в материале "Рамблера".
При помощи машины времени, созданной профессором Брауном, подросток Марти перемещается из 1980-х в 1950-е. Там герой встречает своих будущих родителей, еще тинейджеров, и совсем молодого профессора.
Биографическая драма повествует реальную историю члена нацистской партии Оскара Шиндлера, который во времена Второй мировой войны спас 1200 евреев от гибели.
Картина с Лиамом Нисоном в главной роли удостоилась семи "Оскаров".
Во время Второй мировой капитан Джон Миллер получает непростое задание: вместе с отрядом ему нужно отправиться в тыл врага, чтобы найти рядового Джеймса Райана. Три брата Райана почти одновременно погибли на поле боя, поэтому командование решило отправить героя домой к матери. Но чтобы найти Джеймса отряду придется пройти несколько кругов ада.
Виртуозный обманщик и жулик Фрэнк Эбегнейл до 21 года успел поработать врачом, адвокатом и даже пилотом. Мастерские махинации позволили герою заработать миллионы долларов, но однажды на его след выходят ФБР.
В центре сюжета – уроженец Восточной Европы Виктор Наворски. Герой направляется в Нью-Йорк, но, приземлившись в США, выясняет, что на его родине произошел государственный переворот. Теперь паспорт Виктора недействителен, и он не может покинуть аэропорт, пока в его стране не закончится война.