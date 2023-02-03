5 фильмов для знакомства со Стивеном Спилбергом

Стивен Спилберг – режиссер, чье имя остается на слуху уже несколько десятилетий подряд. Даже если вы совсем не смотрите кино, хотя бы однажды вам наверняка доводилось слышать фамилию Спилберга. И не спроста: этот кинематографист является живой легендой Голливуда.

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Подробнее о фильмах, которые нужно посмотреть, чтобы познакомиться с четырехкратным лауреатом "Оскара" – в материале "Рамблера".

"Назад в будущее", 1985

При помощи машины времени, созданной профессором Брауном, подросток Марти перемещается из 1980-х в 1950-е. Там герой встречает своих будущих родителей, еще тинейджеров, и совсем молодого профессора.

"Список Шиндлера", 1993

Биографическая драма повествует реальную историю члена нацистской партии Оскара Шиндлера, который во времена Второй мировой войны спас 1200 евреев от гибели.

Картина с Лиамом Нисоном в главной роли удостоилась семи "Оскаров".

"Спасти рядового Райана", 1998

Во время Второй мировой капитан Джон Миллер получает непростое задание: вместе с отрядом ему нужно отправиться в тыл врага, чтобы найти рядового Джеймса Райана. Три брата Райана почти одновременно погибли на поле боя, поэтому командование решило отправить героя домой к матери. Но чтобы найти Джеймса отряду придется пройти несколько кругов ада.

"Поймай меня, если сможешь", 2002

Виртуозный обманщик и жулик Фрэнк Эбегнейл до 21 года успел поработать врачом, адвокатом и даже пилотом. Мастерские махинации позволили герою заработать миллионы долларов, но однажды на его след выходят ФБР.

"Терминал", 2004