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34 минуты назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства со Стивеном Спилбергом

Мира Маркина

Стивен Спилберг – режиссер, чье имя остается на слуху уже несколько десятилетий подряд. Даже если вы совсем не смотрите кино, хотя бы однажды вам наверняка доводилось слышать фамилию Спилберга. И не спроста: этот кинематографист является живой легендой Голливуда.

5 фильмов для знакомства со Стивеном Спилбергом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробнее о фильмах, которые нужно посмотреть, чтобы познакомиться с четырехкратным лауреатом "Оскара" – в материале "Рамблера".

"Назад в будущее", 1985

Кадр из фильма "Назад в будущее"

При помощи машины времени, созданной профессором Брауном, подросток Марти перемещается из 1980-х в 1950-е. Там герой встречает своих будущих родителей, еще тинейджеров, и совсем молодого профессора.

"Список Шиндлера", 1993

Кадр из фильма "Список Шиндлера"

Биографическая драма повествует реальную историю члена нацистской партии Оскара Шиндлера, который во времена Второй мировой войны спас 1200 евреев от гибели.

Картина с Лиамом Нисоном в главной роли удостоилась семи "Оскаров".

"Спасти рядового Райана", 1998

Во время Второй мировой капитан Джон Миллер получает непростое задание: вместе с отрядом ему нужно отправиться в тыл врага, чтобы найти рядового Джеймса Райана. Три брата Райана почти одновременно погибли на поле боя, поэтому командование решило отправить героя домой к матери. Но чтобы найти Джеймса отряду придется пройти несколько кругов ада.

"Поймай меня, если сможешь", 2002

Виртуозный обманщик и жулик Фрэнк Эбегнейл до 21 года успел поработать врачом, адвокатом и даже пилотом. Мастерские махинации позволили герою заработать миллионы долларов, но однажды на его след выходят ФБР.

"Терминал", 2004

Кадр из фильма "Терминал"

В центре сюжета – уроженец Восточной Европы Виктор Наворски. Герой направляется в Нью-Йорк, но, приземлившись в США, выясняет, что на его родине произошел государственный переворот. Теперь паспорт Виктора недействителен, и он не может покинуть аэропорт, пока в его стране не закончится война.

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