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2 часа назад

6 мультфильмов, которые выиграли «Оскар»

Tlum.ru

12 марта 2023 года пройдёт 95-я церемония вручения премии «Оскар». Тлум.Ру рассказывал, какие мультфильмы в этот раз поучаствуют в гонке за звание победителя.

6 мультфильмов, которые выиграли «Оскар»
Фото: tlum.rutlum.ru

Пока что самым очевидным претендентом на первое и единственное место является «Пиноккио Гильермо дель Торо», делали его совместно с Netflix.

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Среди конкурентов есть и студия Disney, работы которой являются постоянными претендентами на звание «Лучшего анимационного полнометражного фильма».

На сегодняшний день у студии Pixar (и совместно с Disney, и до объединения) всего 11 побед, у чистого Disney значительно меньше — 4.

Сегодня вспоминаем ровно 6 мультфильмов от других студий — те самые победители, в рядах которых, надеемся, скоро случится пополнение.

№ 1: «Шрек»

Год победы: 2002

Студия: DreamWorks

Сюжет: огр Шрек в компании новоиспечённого друга-Осла отправляется в замок, где заточена принцесса Фиона. Начало легендарное франшизы для зрителей всех возрастов.

Конкуренты:«Джимми Нейтрон: Мальчик-гений» — Paramount Pictures«Корпорация монстров» — Pixar

Чем понравился зрителям: комедией положения, острым ответом типичному вылизанному до идеальности миру мультфильмов Disney. История о принятии собственных особенностей тоже отлично сыграла в сюжете

.№ 2: «Унесённые призраками»

Год победы: 2003

Студия: Ghibli

Сюжет: девочка Тихиро познаёт мир признаков и неописуемых созданий. Ей предстоит постараться ради спасения собственных родителей, успевших превратиться в свиней.

Конкуренты:«Ледниковый период» — Blue Sky Studios«Лило и Стич» — Disney«Планета сокровищ» — Disney«Спирит: Душа прерий» — DreamWorks Pictures

Чем понравился зрителям: для западных любителей анимации «Унесённые призраками» стали тем маленьким окошком, из которого в мир аниме прорубили проём внушительных размеров. Об очаровании работ Миядзаки-старшего, думаем, не стоит напоминать? Между прочим, первый мультфильм-победитель не на английском языке. Да, большая японская анимация в общей сложности 6 раз боролась за звание лучшего, но удалось это единожды. Пока что? Пока что!

№ 3: «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»

Год победы: 2006

Студия: DreamWorks Animation + Aardman Animations

Сюжет: желая помочь соседям справиться с нашествием кроликов, пожирающих урожай, Уоллес притягивает к себе беду. Его верному псу Громиту предстоящее открытие о природе появления кролика-оборотня придётся не по нраву.

Конкуренты:«Труп невесты» — Tim Burton Productions + Laika«Ходячий замок» — Studio Ghibli

Чем понравился зрителям: необычным видом исполнения — всё из пластилина и покадрово, это вам не компьютерная графика и не рисованная. Кстати, мультфильм является первым и единственным британским, получившим премию «Оскар».

№ 4: «Делай ноги»

Год победы: 2007

Студия: Warner Brothers

Сюжет: любящего потанцевать пингвинёнка Мамбла случайно относит прочь от Антарктиды. Получается, что своими телодвижениями он нарушил единственное табу племени и попал в переделку. Вернётся ли он? Да, только сначала познает мир.

Конкуренты:«Дом-монстр» — Columbia Pictures«Тачки» — Pixar

Чем понравился зрителям: милейшим главным героем, неплохими второстепенными персонажами. Даже спустя столько лет находятся люди, которые искренне удивляются: как это не «Тачки» победили? А вот так, не хватило лошадиных сил.

№ 5: «Ранго»

Год победы: 2012

Студия: Paramount Pictures + Nickelodeon Movies

Сюжет: домашний хамелеон Ранго становится свободным во время переезда семейства, где является питомцем. Путешествуя через пустыню навстречу таинственной Суше — это такой городок — Ранго попадает в персональный вестерн, где фантазию сложно отличить от реальности.

Конкуренты:«Кошачья жизнь» — Digit Anima + France 3 Cinema«Чико и Рита» — Magic Light Pictures«Кунг-фу Панда 2» — DreamWorks Animation«Кот в сапогах» — DreamWorks Animation

Чем понравился зрителям: вероятно, большой вес мультфильму придал актёрский состав, точнее, его главная звезда — Джонни Депп. И если «Чико и Рита» мультфильм с рейтингом 18+, то у «Ранго» всё проще, смотреть его можно всей семьёй — что всегда плюс для данной категории, которую в рамках «Оскара», увы, очевидно продолжают считать строго детской.

№ 6: «Человек-паук: Через вселенные»

Год победы: 2019

Студия: Columbia Pictures + Marvel Entertainment + Sony Pictures Animation

Сюжет: школьник Майлз Моралес открывает для себя паучий мир, когда в его собственном городе появляется сразу несколько Пауков из других измерений. Вернуться обратно, обезвредить злодея, закрыть порталы — такой план. Его исполнение не пройдёт гладко, всё как и подобает супергеройским сюжетам.

Конкуренты:«Суперсемейка 2» — Pixar«Остров собак» — Annapurna Pictures + Indian Paintbrush + American Empirical Pictures«Мирай из будущего» — Studio Chizu + Nihon Television Network«Ральф против интернета» — Disney

Чем понравился зрителям: визуальным прорывом среди экранизаций комиксов. Мультфильм покорил даже тех, кто всегда сторонился супергероики и о Пауках знал разве что трагичную историю дяди Бена.

Теперь остаётся дождаться церемонии вручения и выяснить, сможет ли жюри по достоинству оценить «Пиноккио Гильермо дель Торо», или студия Disney покраснеет от радости и вновь повиляет хвостом — в этот раз хвостом красной панды.

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