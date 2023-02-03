Режиссер Роман Михайлов: "Популярность человеку вредит"

Новый фильм Романа Михайлов «Снег, сестра и росомаха» выйдет в прокат 16 февраля. «Вечерняя Москва» побеседовала с ним об этой ленте и о мотивациях, лежащих в основе его творчества.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Дебютный фильм Романа Михайлов а «Сказка для старых», снятый с сорежиссером Федором Лавровым, вызвал бурные дискуссии среди зрителей и критиков. И вот спустя четыре месяца на экраны выходит вторая картина режиссера — «Снег, сестра и росомаха». Сюжет ее необычен: набрав неправильный номер, полицейский Николай (Федор Лавров) влюбляется в голос, который слышит. Елена (Екатерина Старателева) оказывается проповедницей тайной религиозной общины, но между ними возникает странная связь… О новом фильме и вселенной по имени кино мы и поговорили с Романом Михайловым.

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— Роман, вы затрагиваете острые темы, то же сектантство, например. Причем жестко его не критикуете. Из-за личного опыта? Вы как-то упоминали, что придерживаетесь православных взглядов, но за плечами у вас есть опыт участия в религиозных общинах...

— Христианство зарождалось как определенная секта. Апостолы страдали за свою веру. Что касается нашего фильма, то проповеди, которые читает Елена, мне помогал писать православный священник. В них не звучит ничего, что не могло бы прозвучать с амвона (часть строения храма. — «ВМ».) Это общехристианская история. Просто такие общины существуют вне официальных структур. Если после этого фильма люди пойдут искать Бога, я буду только счастлив.

— Вы создаете свою киновселенную? Новый фильм продолжает некую «сказочность», заданную вашей первой картиной. Кстати, каждая лента, как и любой человек, отдельный мир. Как их пересекать, да и стоит ли заглядывать в эти параллельные вселенные?

— Киновселенная… Она создается сама. Что же касается пересечений, то это должно происходить естественно. Естественность — то же самое, что природность. Природа нам диктует пересечение слоев. Надо сонастроиться, быть чувствительными, прислушиваться к тому, что происходит. Тогда вселенные, о которых вы говорите, будут сами по себе пересекаться.

— Вы снимаете малобюджетные фильмы высокого художественного уровня. Это своего рода революция: есть стереотип, согласно которому большое кино снимают только на большие деньги. Думаете, это может стать примером для других?

— Да, мне хочется показать людям: берите и снимайте свое кино, не слушайте никого, не надо ходить по продюсерам, искать какие-то прорывы к успеху. Если вы сделаете что-то интересное, вас обязательно заметят и поддержат.

— Большинство людей стремятся достичь признания, популярности, образно говоря «купить яхту». Это не ваши устремления?

— Стремление к популярности — бред, не говоря уже про яхту. И не только для меня. Мне кажется, в нашей кинообщине все это понимают. Например, над третьим нашим фильмом «Отпуск в октябре» трудились порядка 200 человек, и все мы хотели сделать хорошее кино, а не яхту. А популярность человеку вредит, даже минимальная, даже на уровне ведения блогов. Во всем мире есть лишь горстка людей, которые популярностью зарабатывают деньги, остальным она на самом деле не нужна.

— Значит, власть и деньги вас не манят. А что интересует?

— Вера, надежда и любовь. Поиск свободы. Свободное, чистое творчество. Какие-то глубинные связи меня все еще интересуют, помня про прошлый опыт. В целом мне очень хочется делать новое светлое и честное кино. Недавно мы писали одному иностранцу про нашу новую волну в кино, сказали, что она poor pure — бедная и чистая, «пурпурная». Мы создаем кино, не отягощенное тенденциями, актуальностями, капиталом и прочим.

— Существует мнение, что сейчас в киноиндустрии с деньгами проблем меньше, чем с идеями…

— Не знаю, что там происходит в индустрии, у меня идей много, как и текстов. Мне всего этого хватит на много фильмов вперед, с оригинальнейшими сценариями. Что смогу, реализую. Что не смогу, тем делюсь. Например, я против копирайта. Если кто-то хочет снимать или ставить спектакли по моим текстам — пожалуйста! Уже в девяти театрах ставились мои произведения, и денег я за это не беру, отказываюсь от гонораров. Берите, ставьте, я не обнищаю. Идеями надо делиться со всеми — это и есть «мистический коммунизм».

— Что вы имеете в виду?

— Это когда «каждому по потребностям, от каждого по способностям». Мы делимся с другими своими снами, ощущениями, тонкими аспектами сознания. И мир делится с нами. Мы отдаем, что можем, а он в ответ нас поддерживает, дает средства к существованию, ресурсы. Так я и живу.

— Категории добра и зла в вашем мировосприятии существуют? Как их различить?

— Конечно. Чтобы разобраться с ними, есть сердце. Мы всегда понимаем, грешим или нет, совершаем какой-то поступок против сердца или нет. Это зашито в нас, в общем-то.

— Что на счет поиска свободы, о котором вы говорили?

— К свободе нужно стремиться, без желания и воли с твоей стороны свобода не придет. Возможно, свобода — это то же самое, что и любовь, что и вера с надеждой… Надо просто очень этого хотеть, тогда все получится.

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