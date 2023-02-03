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2 часа назад

5 лучших фильмов последних лет, которые обсуждают до сих пор

Мира Маркина

Для тех, кто хочет получить неизгладимые впечатления от просмотра фильма, «Рамблер» собрал топ лучших картин последних лет, которые наверняка через пару десятков лет назовут современной классикой.

5 лучших фильмов последних лет, которые обсуждают до сих пор
Фото: Кадр из фильма "Джентльмены"Кадр из фильма "Джентльмены"

«Зеленая книга» (2018)

Видео дня

Это история о талантливом и богатом музыканте афроамериканского происхождения Доне Ширли, который нанимает к себе в качестве водителя Тони Болтуна – вышибалу и… расиста. Вместе им предстоит турне по югу США, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих. Картина стала трехкратным лауреатом «Оскара» («Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана»).

Кадр из фильма "Зеленая книга"

«Джентльмены» (2019)

Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие в стильном криминальном боевике Гая Ричи. Талантливый выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Правда, в итоге все идет не по его хитроумному плану…

Кадр из фильма "Джентльмены"

«Паразиты» (2019)

«Паразиты» рассказывают историю корейского семейства, которое живет в грязном полуподвале, ворует интернет у соседей и перебивается случайными подработками. Однажды сыну семейства предлагают должность репетитора у старшеклассницы в богатой семье. Со временем он хитростью устраивает туда всю свою родню. Чем обернется эта афера? Картина стала первым южнокорейским фильмом, получившим премию «Оскар» (лента получила сразу аж четыре статуэтки).

Кадр из фильма "Паразиты"

«Джокер» (2019)

В 2019 году эта работа Тодда Филлипса («Мальчишник в Вегасе») наделала много шума, взяла «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и получила 11 номинаций на «Оскар». В центре сюжета — комик Артур Флек, живущий с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, мужчина сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Кадр из фильма "Джокер"

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«CODA: Ребенок глухих родителей» (2020)

Глостер, штат Массачусетс, семья глухих, ведущая рыболовный бизнес, и 17-летняя Руби Росси – единственный слышащий член семьи. Она помогает глухим родителям и брату на катере, переводит для них чужую речь и наоборот. школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает ее подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой. Картина получила три премии «Оскар», включая награду за «Лучший фильм».

Кадр из фильма "CODA: Ребенок глухих родителей"
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