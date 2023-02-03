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19 минут назад

«Детектив Пикачу» все еще может получить сиквел

Игромания.ру

Как оказалось, «Детектив Пикачу» всё ещё может получить сиквел — об этом упомянул представитель студии Legendary.

«Детектив Пикачу» все еще может получить сиквел
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вторую часть проекта анонсировали ещё в 2019 году — сценаристом выступал Орен Узил, который ранее занимался новой адаптацией Mortal Kombat. Однако процесс разработки, судя по всему, заморозили.

В 2021 году Джастис Смит, исполнитель главной роли из первого фильма, заявил, что не верит в релиз потенциального сиквела, посоветовав «оставить надежду». Но, похоже, что актёр слишком поторопился в своих суждениях.

Разработка второй картины всё ещё находится в активной стадии, хотя никаких дополнительных деталей по этому поводу нет. В прошлом, кстати, сценаристы оригинала отметили, что не участвуют в создании продолжения, заодно упомянув сложную ситуацию с правами на «Покемонов».

Поэтому за сюжет второго фильма, вероятно, будет отвечать кто-то другой. Первая картина при этом появилась на свет как раз в 2019 году, собрав в прокате 433 млн долларов. Роль самого Пикачу тогда озвучил Райан Рейнольдс («Дэдпул»).

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