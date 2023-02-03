"Король" - проект Стивена Фрирза (режиссер) и Стива Кугана (соавтор сценария, сопродюсер). В основе скрипта - биографическая книга Филиппы Лэнгли, писательницы и одной из самых известных т.н. рикардианок.

Ричарда III был убит летом 1485 года в битве при Босворте, погибнув чрезвычайно героически (и будучи вероломно предан притом). Тело короля скромного захоронили в монастырской церкви, которую во время реформации разрушили, останки Ричарда, как считалось, просто выбросив в Суар… Но всё оказалось значительно сложнее.