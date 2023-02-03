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45 минут назад

Вышел трейлер драмеди Стивена Фрирза и Стива Кугана "Пропавший король"

Российская Газета

Опубликован трейлер "Пропавшего короля" (The Lost King) - британской драмеди, сулящей бездны счастья и слез радости.

"Король" - проект Стивена Фрирза (режиссер) и Стива Кугана (соавтор сценария, сопродюсер). В основе скрипта - биографическая книга Филиппы Лэнгли, писательницы и одной из самых известных т.н. рикардианок.

Лэнгли сыграла Салли Хокинс ("Приключения Паддингтона", "Пустая корона", "Форма воды"), Куган - ее мужа Джона, призрака злополучного короля Ричарда III - Гарри Ллойд (Визерис Таргариен из "Игры престолов", прапраправнук Чарльза Диккенса).

Лэнгли - историк-любитель, сыгравшая одну из решающих ролей в посмертной судьбе короля Ричарда III.

Ричарда III был убит летом 1485 года в битве при Босворте, погибнув чрезвычайно героически (и будучи вероломно предан притом). Тело короля скромного захоронили в монастырской церкви, которую во время реформации разрушили, останки Ричарда, как считалось, просто выбросив в Суар… Но всё оказалось значительно сложнее.

Релиз - 24 марта.

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