Таинственное прошлое: чего ждать от фильма про Кейт Мосс

События картины развернутся в 2000-х годах. Фильм расскажет о таинственном прошлом Люсьена, о том, как Кейт решилась позировать знаменитому художнику и как совместная работа отразилась на жизни героев. Остальные детали сюжета пока держатся в секрете. Картина получит название «Мосс и Фрейд».

«Поскольку это такая личная история для меня, было необходимо, чтобы я была вовлечена наряду с Джеймсом во все аспекты проекта на стадии разработки. Я в восторге от кастинга и рада, что фильм скоро начнут снимать, не могу дождаться, когда увижу его», — прокомментировала супермодель.

Отметим, Люсьен Фрейд — один из самых известных британских художников. Их знакомство с Кейт Мосс произошло в начале нулевых. Тогда модель в интервью журналу Dazed призналась, что мечтает позировать живописцу обнаженной, но в то время Люсьен отказывался работать со знаменитостями. Правда, после прочтения комплиментов в свой адрес он сделал исключение для манекенщицы. С того момента они стали очень близки. Фрейд даже сделал татуировку на теле Кейт. Он скончался в 2011 году.