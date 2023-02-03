Таинственное прошлое: чего ждать от фильма про Кейт Мосс

Режиссер Джеймс Лукас снимет байопик о дружбе супермодели Кейт Мосс с легендарным художником Люсьеном Фрейдом. Что известно о предстоящем проекте, читайте в материале «Рамблера».
События картины развернутся в 2000-х годах. Фильм расскажет о таинственном прошлом Люсьена, о том, как Кейт решилась позировать знаменитому художнику и как совместная работа отразилась на жизни героев. Остальные детали сюжета пока держатся в секрете. Картина получит название «Мосс и Фрейд».
Как пишет Variety, роль манекенщицы исполнит британская актриса Элли Бамбер, известная по сериалам «Змей» и «Под покровом ночи». Роль Фрейда досталась двукратному обладателю премии «Эмми» Дереку Джейкоби («Госфорд-парк», «Грешники», «Убийство в Восточном экспрессе»). Мосс выступит исполнительным продюсером проекта.
«Поскольку это такая личная история для меня, было необходимо, чтобы я была вовлечена наряду с Джеймсом во все аспекты проекта на стадии разработки. Я в восторге от кастинга и рада, что фильм скоро начнут снимать, не могу дождаться, когда увижу его», — прокомментировала супермодель.
Отметим, Люсьен Фрейд — один из самых известных британских художников. Их знакомство с Кейт Мосс произошло в начале нулевых. Тогда модель в интервью журналу Dazed призналась, что мечтает позировать живописцу обнаженной, но в то время Люсьен отказывался работать со знаменитостями. Правда, после прочтения комплиментов в свой адрес он сделал исключение для манекенщицы. С того момента они стали очень близки. Фрейд даже сделал татуировку на теле Кейт. Он скончался в 2011 году.