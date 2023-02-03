Кэмерон сделал признание спустя 26 лет после выхода «Титаника»

«Титаник» — культовая кинолента, успевшая стать классикой кинематографа. На протяжении 26 лет, с момента выхода картины, зрители спорят между собой относительно концовки фильма. На этот счет высказался и режиссер драмы Джеймс Кэмерон. Его слова приводит Independent.
Автор проекта признался, что не стал бы менять сюжет «Титаника» — ни тогда, ни сейчас. По его словам, он мало изменился в творческом плане за 26 лет.
«Я не думаю, что сейчас я умнее, чем был тогда. На самом деле я, вероятно, потерял несколько клеток мозга с тех пор. Я думаю, что за эти годы я научился в художественном отношении не сомневаться в себе», — заявил Кэмерон.
Также режиссер напомнил, что кинолента получила 11 наград в различных номинациях «Оскара». Фильм принес шоураннерам проекта больше денег, чем любая другая кинолента в истории, резюмировал Кэмерон.
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