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8 минут назад

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что не изменил бы сюжет «Титаника»

Катерина Саломе

«Титаник» — культовая кинолента, успевшая стать классикой кинематографа. На протяжении 26 лет, с момента выхода картины, зрители спорят между собой относительно концовки фильма. На этот счет высказался и режиссер драмы Джеймс Кэмерон. Его слова приводит Independent.

Кэмерон сделал признание спустя 26 лет после выхода «Титаника»
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Автор проекта признался, что не стал бы менять сюжет «Титаника» — ни тогда, ни сейчас. По его словам, он мало изменился в творческом плане за 26 лет.

«Я не думаю, что сейчас я умнее, чем был тогда. На самом деле я, вероятно, потерял несколько клеток мозга с тех пор. Я думаю, что за эти годы я научился в художественном отношении не сомневаться в себе», — заявил Кэмерон.

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Также режиссер напомнил, что кинолента получила 11 наград в различных номинациях «Оскара». Фильм принес шоураннерам проекта больше денег, чем любая другая кинолента в истории, резюмировал Кэмерон.

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