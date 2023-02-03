7 фильмов про ресторанных критиков

Работа ресторанного критика овеяна тайнами. Не зря в фильмах о закулисье кулинарного мира появление именитого критика становится крутым поворотом в сюжете. Мы собрали 7 фильмов с эксцентричными персонажами-критиками — от мультфильма до ретрокомедии.
Ставший классикой мультфильм «Диснея» рассказывает историю крыса по имени Реми. Одаренный тонким вкусом, он мечтает стать шеф-поваром и вдохновляется знаменитым поваром Огюстом Гюсто, который очень уж напоминает патриарха французской кухни Поля Бокюза. Судьба забрасывает Реми в ресторан того самого Гюсто и руками юного Лингвини, ничего не смыслящего в гастрономии, создает настоящие кулинарные шедевры. Ресторан привлекает сурового критика Антуана Эго, который однажды уже лишил Гюсто звезды гида Michelin, после чего начинается самое интересное.
Французский фильм 70-х годов с искрометным Луи де Фюнесом в главной роли. На первый взгляд это задорная комедия о приключениях ресторанного критика под прикрытием и его сына, который хочет стать клоуном вопреки наставлениям отца. Но можно увидеть в нем и более глубокие смыслы. В «Крылышке или ножке» идет противостояние утонченной французской гастрономии и американской культуры фастфуда. При этом фильм отлично поднимает настроение и понравится всем, кто любит комедии положений, где кто-то вечно спотыкается и падает.
Пожалуй, первый фильм о крепком слове журналиста, способном разрушить и без того шаткую репутацию ресторана, был снят в СССР в 1964 году Эльдаром Рязановым. Журналист Юрий Никитин пишет фельетон об «Одуванчике» — ресторане, где заказы ждут по несколько часов, персонал хамит гостям, а буфетчицы разбавляют алкоголь. Далеко не лестная публикация вызывает гнев директора заведения — Татьяны Шумовой, в которую главный герой тут же влюбляется. Совместными усилиями они превращают устаревший «Одуванчик» в место притяжения современной молодежи.
Семья мигрантов из Мумбаи открывает ресторан индийской кухни во Франции. Шеф-повар Хассан наделен редким кулинарным талантом, но поначалу заведению приходится непросто, ведь всего в ста шагах от него процветает фешенебельный французский ресторан «Плакучая ива». Естественно, между ресторанами начинается борьба за каждого гостя. Однако вскоре хозяйка «Плакучей ивы» понимает, что Хассан — именно тот гениальный повар, который поможет заполучить ей вторую звезду Michelin, и переманивает его в свой ресторан. В фильме критик престижного гида появляется всего на несколько секунд, и его легко не заметить (как и в реальной жизни), однако именно он решает судьбу «Плакучей ивы» и Хассана.
Фильм о том, как талантливый повар британец и гастрономическая журналистка американка влюбляются, несмотря на разногласия. Это легкий и местами забавный фильм подойдет для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от рабочих будней. Кстати, в парочке эпизодов появляется Гордон Рамзи — он играет самого себя.
Еще одна романтическая история об отношениях пишущей о гастрономии журналистки и шеф-повара. За пару недель до Рождества на молодого ресторанного обозревателя Джей Джей сваливается всё и сразу: важное задание на работе, расставание с бойфрендом, неожиданный приезд мамы, а еще молодой ресторатор Алекс, который умоляет ее написать о его заведении. Джей Джей соглашается помочь ему, но только при одном условии: он должен развлекать ее маму, пока девушка не допишет статью.
В центре событий — редактор лондонского гастрономического журнала Макс. Он сварлив, весьма самоуверен и обожает поглощать деликатесы от лучших поваров. Однако не все так гладко: доктор сообщает Максу, что ему грозит смерть от ожирения. Но вот парадокс, вместо Макса от рук неизвестного убийцы один за другим умирают его любимые шеф-повара. Если вам нравятся черный юмор и детективные истории, рекомендуем фильм к просмотру.