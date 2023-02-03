7 фильмов про ресторанных критиков

Работа ресторанного критика овеяна тайнами. Не зря в фильмах о закулисье кулинарного мира появление именитого критика становится крутым поворотом в сюжете. Мы собрали 7 фильмов с эксцентричными персонажами-критиками — от мультфильма до ретрокомедии.

Фото: Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма

Крыс-повар возвращает славу парижскому ресторану

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Ставший классикой мультфильм «Диснея» рассказывает историю крыса по имени Реми. Одаренный тонким вкусом, он мечтает стать шеф-поваром и вдохновляется знаменитым поваром Огюстом Гюсто, который очень уж напоминает патриарха французской кухни Поля Бокюза. Судьба забрасывает Реми в ресторан того самого Гюсто и руками юного Лингвини, ничего не смыслящего в гастрономии, создает настоящие кулинарные шедевры. Ресторан привлекает сурового критика Антуана Эго, который однажды уже лишил Гюсто звезды гида Michelin, после чего начинается самое интересное.

Критик под прикрытием vs фастфуд

Французский фильм 70-х годов с искрометным Луи де Фюнесом в главной роли. На первый взгляд это задорная комедия о приключениях ресторанного критика под прикрытием и его сына, который хочет стать клоуном вопреки наставлениям отца. Но можно увидеть в нем и более глубокие смыслы. В «Крылышке или ножке» идет противостояние утонченной французской гастрономии и американской культуры фастфуда. При этом фильм отлично поднимает настроение и понравится всем, кто любит комедии положений, где кто-то вечно спотыкается и падает.

Перевоплощение московского ресторана глазами Эльдара Рязанова

Пожалуй, первый фильм о крепком слове журналиста, способном разрушить и без того шаткую репутацию ресторана, был снят в СССР в 1964 году Эльдаром Рязановым. Журналист Юрий Никитин пишет фельетон об «Одуванчике» — ресторане, где заказы ждут по несколько часов, персонал хамит гостям, а буфетчицы разбавляют алкоголь. Далеко не лестная публикация вызывает гнев директора заведения — Татьяны Шумовой, в которую главный герой тут же влюбляется. Совместными усилиями они превращают устаревший «Одуванчик» в место притяжения современной молодежи.

Повар из Индии приносит французскому ресторану звезду Michelin

Семья мигрантов из Мумбаи открывает ресторан индийской кухни во Франции. Шеф-повар Хассан наделен редким кулинарным талантом, но поначалу заведению приходится непросто, ведь всего в ста шагах от него процветает фешенебельный французский ресторан «Плакучая ива». Естественно, между ресторанами начинается борьба за каждого гостя. Однако вскоре хозяйка «Плакучей ивы» понимает, что Хассан — именно тот гениальный повар, который поможет заполучить ей вторую звезду Michelin, и переманивает его в свой ресторан. В фильме критик престижного гида появляется всего на несколько секунд, и его легко не заметить (как и в реальной жизни), однако именно он решает судьбу «Плакучей ивы» и Хассана.

Романтика по-ресторанному

Фильм о том, как талантливый повар британец и гастрономическая журналистка американка влюбляются, несмотря на разногласия. Это легкий и местами забавный фильм подойдет для того, чтобы расслабиться и отдохнуть от рабочих будней. Кстати, в парочке эпизодов появляется Гордон Рамзи — он играет самого себя.

История любви ресторанного критика и владельца ресторана

Еще одна романтическая история об отношениях пишущей о гастрономии журналистки и шеф-повара. За пару недель до Рождества на молодого ресторанного обозревателя Джей Джей сваливается всё и сразу: важное задание на работе, расставание с бойфрендом, неожиданный приезд мамы, а еще молодой ресторатор Алекс, который умоляет ее написать о его заведении. Джей Джей соглашается помочь ему, но только при одном условии: он должен развлекать ее маму, пока девушка не допишет статью.

Гастрономический детектив конца 70-х