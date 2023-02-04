Как на самом деле озвучивали «Любовь и голуби»: видео со съемок

Всегда интересно заглянуть "за кулисы" и посмотреть, как на самом деле создавался шедевр. Особенно, когда речь идет о таком фильме, который любят миллионы человек и, несмотря на то, что снят он был в 1984 году, с огромным удовольствием пересматривают до сих пор, наизусть зная все диалоги.
У пользователя социальной сети TikTok с ником @rare.oldvideo "Рамблер" нашел видеоролик, демонстрирующий, как проходили съемки культовой комедии «Любовь и голуби». На видео показан момент озвучивания актерами знаменитой сцены возвращения Василия домой к семье.
Подробнее смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" показывал неожиданные импровизации актеров в фильмах о Гарри Поттере.