Как на самом деле озвучивали «Любовь и голуби»: видео со съемок

Всегда интересно заглянуть "за кулисы" и посмотреть, как на самом деле создавался шедевр. Особенно, когда речь идет о таком фильме, который любят миллионы человек и, несмотря на то, что снят он был в 1984 году, с огромным удовольствием пересматривают до сих пор, наизусть зная все диалоги.