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2 часа назад

Успех «Чебурашки» вдохновил на съемки «Простоквашино»

Инвест-Форсайт

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян сообщил, что готовится снимать фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сообщает «Российская газета». Переговоры о покупке прав на экранизацию книги о приключениях в Простоквашино увенчались успехом, за что режиссер поблагодарил жену писателя Елену Успенскую.

Успех «Чебурашки» вдохновил на съемки «Простоквашино»
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Эксперты заговорили о возможном росте количестве фильмов по советским мультфильмам после успеха «Чебурашки», кассовые сборы которого уже приблизились к 6 млрд руб.

Отметим, что у Сарика Андреасяна уже есть опыт работы над детским кино: он снял фантастическую драму «Робо». При бюджете в 140 млн руб. картина собрала вдвое меньше — около 66 млн руб.Другой проект режиссера, супергеройский фантастический боевик «Защитники», показал более внушительные финансовые результаты — сборы $11,6 млн при бюджете $5,4 млн.

Однако данная работа получила крайне отрицательные отзывы со стороны критиков и в соцсетях. Рейтинг «Защитников» на сервисе «Кинопоиск» составляет 2,9. Для сравнения: фильм «Мстители: Война бесконечности» получил оценку 8,1.

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