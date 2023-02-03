Успех «Чебурашки» вдохновил на съемки «Простоквашино»

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян сообщил, что готовится снимать фильм по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», сообщает «Российская газета». Переговоры о покупке прав на экранизацию книги о приключениях в Простоквашино увенчались успехом, за что режиссер поблагодарил жену писателя Елену Успенскую.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Эксперты заговорили о возможном росте количестве фильмов по советским мультфильмам после успеха «Чебурашки», кассовые сборы которого уже приблизились к 6 млрд руб.

Отметим, что у Сарика Андреасяна уже есть опыт работы над детским кино: он снял фантастическую драму «Робо». При бюджете в 140 млн руб. картина собрала вдвое меньше — около 66 млн руб.Другой проект режиссера, супергеройский фантастический боевик «Защитники», показал более внушительные финансовые результаты — сборы $11,6 млн при бюджете $5,4 млн.