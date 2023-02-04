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2 часа назад

"Гладиатор 2" Ридли Скотта выйдет в ноябре

Российская Газетаиещё 2

Сиквел драмы Ридли Скотта "Гладиатор" выйдет 22 ноября. Главную роль в фильме играет Пол Мескал (номинация на премию "Оскар" за "Солнце мое"). Он сыграет Люциуса, племянника императора Коммода.

"Гладиатор 2" Ридли Скотта выйдет в ноябре
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В фильме 2000 года сыграли Рассел Кроу и Хоакин Феникс, картина была номинирована на одиннадцать премий "Оскар" получила пять, в том числе как лучший фильм и лучшую мужскую роль, костюмы, звук и визуальные эффекты.

Сценарий "Гладиатора 2" написал Питер Крэйг ("Бэтмен").

Съемки фильма стартовали в Марокко в конце прошлого года. Слухи о планах на второй фильм ходили с 2018 года.

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