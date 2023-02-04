Кинопрокат в России ищет параллельный выход

Чиновники размышляют, как показывать фильмы западных киностудий, присоединившихся к санкциям, но при этом не нарушить законодательство.
Кинотеатры оказались в числе самых пострадавших от санкций предприятий развлекательной индустрии: по словам главы департамента кинематографии Минкультуры России Дмитрия Давиденко, с начала года в России окончательно закрылись 43 кинотеатра, показы остановили 277 - теперь они сдают залы под корпоративы и другие мероприятия, простаивают 679 залов. По состоянию на середину октября совокупные сборы проката оказались на 44% меньше, чем за тот же период 2021 года.
Теперь чиновники и прокатчики решают, как относительно законно крутить нелицензионные копии и не попасть под судебное преследование правообладателей. Они делятся на тех, кто пытается решить этот вопрос относительно деликатно, и тех, кто готов показывать пиратские копии, невзирая на мнения самих создателей фильмов.
Среди первых - глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву НИУ ВШЭ Михаил Федотов. Он считает, что легализовать параллельный импорт в сфере кино можно, но очень осторожно. Для этого надо внести изменения в Гражданский кодекс. «Воровство в авторском праве столь же недопустимо, как и любое другое преступление. Поэтому в любом случае должны быть соблюдены права интеллектуальной собственности, предусмотренные международным правом. Но это можно сделать по-разному: можно тонко и деликатно, а можно грубо и неуклюже. В последнем случае мы получим долгоиграющие проблемы», - подчеркнул Федотов.
В Совете Федерации, похоже, придерживаются куда более жесткого мнения. Там прошел круглый стол о правовом регулировании в условиях параллельного импорта. Заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать реестр «недружественных правообладателей» - компаний, поддерживающих санкции. В список предлагается включать киностудии, издательства и разработчиков программного оборудования. Их продукцию предложено лицензировать без согласия хозяина, то есть принудительно. Кинопрокатчики заявляют, что сегодня просто нет другого выхода.
Сейчас рассматривается такой вариант закона: часть отчислений будет перечисляться в рублях в специальный фонд. Законный правообладатель может взять эти деньги или не сделать этого. Тогда средства пойдут на другие нужды в области кинопроизводства.
Многие кинотеатры все же приспособились показывать голливудские новинки. Уже во время новогодних праздников вовсю крутили нового «Бэтмена». Весной он первым попал под раздачу - премьеру правообладатели отменили за день до показа. На 11-й месяц после мировой премьеры этот фильм появился на торрентах и скачивался сотнями тысяч в день. Только недавно начались показы на большом экране. Чаще всего их организует сторонний арендатор, при этом билеты продаются только в кассах. В остальных кинотеатрах пиратскую продукцию показывают в рамках неких «киноклубов».
«Аватар-2» - самая ожидаемая кинопремьера года. Прошла она и в нашей стране, правда, нелегально, прокатного удостоверения на ленту нет. Но в крупных сетях говорят, что показывают версию картины, приобретенную на условиях параллельного импорта: дистрибьютор фильма - компания 20th Century Studios еще с апреля 2022 года прекратила работу в России.
«Есть люди, которые продают копию фильма в очень хорошем качестве. И кинотеатры, в которых идет сейчас прокат, купили копию за определенную сумму. В той законодательной парадигме, в которой мы сейчас существуем, это незаконно: прокатного удостоверения у фильма нет, а это значит, что кинотеатры рискуют нарваться на серьезный штраф, который будет выписан Министерством культуры», - считает член Ассоциации владельцев кинотеатров России Павел Поникаровский.
Чтобы прокатчики не рисковали и не попали под суд, нужно отменить ответственность за пиратство. В этом случае Голливуд окажется бессильным. «Сейчас система построена так, что судиться им придется в России, поскольку ответчик находится здесь. Если они даже по каким-то причинам, используя законодательства других стран, инициируют разбирательство в других странах, его решения не будут приведены в исполнение на территории Российской Федерации, поскольку у нас прокат не будет считаться запретным», - утверждает советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Елена Изотова.
Если Госдума законодательно не решит, как сделать прокат голливудских новинок легальным, кинотеатры вынуждены будут самостоятельно разрешать эту проблему, то есть попросту воровать копии. «Всем хочется жить, всем нужно платить зарплату и аренду. Другого варианта в данной ситуации нет», - говорит П. Поникаровский.