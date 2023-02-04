Кинопрокат в России ищет параллельный выход

Чиновники размышляют, как показывать фильмы западных киностудий, присоединившихся к санкциям, но при этом не нарушить законодательство.

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Кинотеатры оказались в числе самых пострадавших от санкций предприятий развлекательной индустрии: по словам главы департамента кинематографии Минкультуры России Дмитрия Давиденко, с начала года в России окончательно закрылись 43 кинотеатра, показы остановили 277 - теперь они сдают залы под корпоративы и другие мероприятия, простаивают 679 залов. По состоянию на середину октября совокупные сборы проката оказались на 44% меньше, чем за тот же период 2021 года.

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Теперь чиновники и прокатчики решают, как относительно законно крутить нелицензионные копии и не попасть под судебное преследование правообладателей. Они делятся на тех, кто пытается решить этот вопрос относительно деликатно, и тех, кто готов показывать пиратские копии, невзирая на мнения самих создателей фильмов.

Деликатно или неуклюже?

Среди первых - глава кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву НИУ ВШЭ Михаил Федотов. Он считает, что легализовать параллельный импорт в сфере кино можно, но очень осторожно. Для этого надо внести изменения в Гражданский кодекс. «Воровство в авторском праве столь же недопустимо, как и любое другое преступление. Поэтому в любом случае должны быть соблюдены права интеллектуальной собственности, предусмотренные международным правом. Но это можно сделать по-разному: можно тонко и деликатно, а можно грубо и неуклюже. В последнем случае мы получим долгоиграющие проблемы», - подчеркнул Федотов.

В Совете Федерации, похоже, придерживаются куда более жесткого мнения. Там прошел круглый стол о правовом регулировании в условиях параллельного импорта. Заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов предложил создать реестр «недружественных правообладателей» - компаний, поддерживающих санкции. В список предлагается включать киностудии, издательства и разработчиков программного оборудования. Их продукцию предложено лицензировать без согласия хозяина, то есть принудительно. Кинопрокатчики заявляют, что сегодня просто нет другого выхода.

Сейчас рассматривается такой вариант закона: часть отчислений будет перечисляться в рублях в специальный фонд. Законный правообладатель может взять эти деньги или не сделать этого. Тогда средства пойдут на другие нужды в области кинопроизводства.

Нелегальный «Аватар»

Многие кинотеатры все же приспособились показывать голливудские новинки. Уже во время новогодних праздников вовсю крутили нового «Бэтмена». Весной он первым попал под раздачу - премьеру правообладатели отменили за день до показа. На 11-й месяц после мировой премьеры этот фильм появился на торрентах и скачивался сотнями тысяч в день. Только недавно начались показы на большом экране. Чаще всего их организует сторонний арендатор, при этом билеты продаются только в кассах. В остальных кинотеатрах пиратскую продукцию показывают в рамках неких «киноклубов».

«Аватар-2» - самая ожидаемая кинопремьера года. Прошла она и в нашей стране, правда, нелегально, прокатного удостоверения на ленту нет. Но в крупных сетях говорят, что показывают версию картины, приобретенную на условиях параллельного импорта: дистрибьютор фильма - компания 20th Century Studios еще с апреля 2022 года прекратила работу в России.

«Есть люди, которые продают копию фильма в очень хорошем качестве. И кинотеатры, в которых идет сейчас прокат, купили копию за определенную сумму. В той законодательной парадигме, в которой мы сейчас существуем, это незаконно: прокатного удостоверения у фильма нет, а это значит, что кинотеатры рискуют нарваться на серьезный штраф, который будет выписан Министерством культуры», - считает член Ассоциации владельцев кинотеатров России Павел Поникаровский.

Чтобы прокатчики не рисковали и не попали под суд, нужно отменить ответственность за пиратство. В этом случае Голливуд окажется бессильным. «Сейчас система построена так, что судиться им придется в России, поскольку ответчик находится здесь. Если они даже по каким-то причинам, используя законодательства других стран, инициируют разбирательство в других странах, его решения не будут приведены в исполнение на территории Российской Федерации, поскольку у нас прокат не будет считаться запретным», - утверждает советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Елена Изотова.