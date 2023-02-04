Стало известно, когда выйдет сиквел фильма "Гладиатор"

Названа дата, когда зрители смогут увидеть сиквел фильма "Гладиатор". Выход картины в широкий прокат ожидается 22 ноября 2024 года. Об этом пишет издание Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Гладиатор" Кадр из фильма "Гладиатор"

В настоящее время режиссер Ридли Скотт продолжает работать над фильмом. Как сообщает издание, во второй части картины снимется актер Пол Мескал, известный по сериалу "Нормальные люди".

Действие нового фильма будет происходить спустя много лет после событий, показанных в первой части. Над сценарием также работал Дэвид Скарпа.