Рекламная кампания модного дома Chanel, снятая в 2005 году, стала самой дорогой в истории. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Реклама длится четыре минуты, каждая из которых стоила 11 миллионов долларов.

Блогер @rinamayone рассказала в TikTok о том, как реклама духов Chanel стала самой дорогой в истории. В ролике снялась Николь Кидман, ее гонорар за участие в рекламе составил 4 миллиона долларов. Режиссером проекта выступил Баз Лурман, в его фильмографии есть такие фильмы как “Великий Гэтсби” и “Ромео + Джульетта”. В основу ролика лег сюжет фильма “Мулен Руж”, в котором известная актриса кабаре уходит от богатого мужа к талантливому писателю. Съемки ролика проходили в Сиднее и длились пять дней.

Подробнее о том, какой была самая дорогая реклама в истории, смотрите в видео.