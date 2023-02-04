Режиссер "Мира Юрского периода" снимет фильм про Атлантиду

Колин Треворроу, сделавший трилогию "Мир Юрского периода", определился со своим следующим проектом.

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Как передает THR, это будет фантастический приключенческий потенциально блокбастер про утонувшую Атлантиду. Рабочее название безыскусное - "Атлантида", собственно. Сценарий пишет Чармэйн Де Грейт, известная по работе над "Сотней" и "Домом Дракона".

Колин выступит постановщиком и продюсером картины, обещающей стать хроникой цивилизации, достигшей впечатляющих вершин, а после сгинувшей до уровня мифологии. Причем там не очень ясно - либо атланты богов прогневили, либо сами себя извели. Тешимся надеждой, что создатели нам наконец-то растолкуют, в чем там дело.

Изначально лента разрабатывался на Universal, но теперь перемещена на Skydance. Студию, напомним, созданную на базе Paramount Pictures и отличившуюся линейкой "Миссия невыполнима", полнометражными "Стартреками" и порвавшим всё и вся сиквелом "Топ Ган".

Первоначальный вариант скрипта "Атлантиды" написал Данте Харпер ("Чужой: Завет"). Отмечено, что Де Грейт его наработки поручено "переосмыслить".