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2 часа назад

Режиссер "Мира Юрского периода" снимет фильм про Атлантиду

Российская Газета

Колин Треворроу, сделавший трилогию "Мир Юрского периода", определился со своим следующим проектом.

Режиссер "Мира Юрского периода" снимет фильм про Атлантиду
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает THR, это будет фантастический приключенческий потенциально блокбастер про утонувшую Атлантиду. Рабочее название безыскусное - "Атлантида", собственно. Сценарий пишет Чармэйн Де Грейт, известная по работе над "Сотней" и "Домом Дракона".

Колин выступит постановщиком и продюсером картины, обещающей стать хроникой цивилизации, достигшей впечатляющих вершин, а после сгинувшей до уровня мифологии. Причем там не очень ясно - либо атланты богов прогневили, либо сами себя извели. Тешимся надеждой, что создатели нам наконец-то растолкуют, в чем там дело.

Изначально лента разрабатывался на Universal, но теперь перемещена на Skydance. Студию, напомним, созданную на базе Paramount Pictures и отличившуюся линейкой "Миссия невыполнима", полнометражными "Стартреками" и порвавшим всё и вся сиквелом "Топ Ган".

Первоначальный вариант скрипта "Атлантиды" написал Данте Харпер ("Чужой: Завет"). Отмечено, что Де Грейт его наработки поручено "переосмыслить".

Сроков и каста у предприятия пока нет.

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