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4 минуты назад

«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом за пределами США в истории

Чемпионат.comиещё 1

Спустя полтора месяца после старта проката «Аватар: Путь воды» продолжает ставить рекорды сборов. По итогам очередного уикенда сборы ленты за пределами США составили $ 1,538 млрд — теперь это третий результат в истории. Новинке Джеймса Кэмерона удалось обогнать другой фильм Джеймса Кэмерона — «Титаник».

«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в истории
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом по общим сборам «Аватар: Путь воды» всё ещё не смог обогнать культовую картину 1997 года. Для этого ленте необходимо собрать ещё около $ 20 млн, так что следующий исторический рекорд состоится не раньше конца недели.

Фильмы,Титаник,Джеймс Кэмерон,
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