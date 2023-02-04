Сборы "Чебурашки" превысили 6 миллиардов рублей

Отечественный фильм "Чебурашка" собрал шесть миллиардов рублей в прокате. Он обогнал первого "Аватара" и "Холопа". Об этом стало известно из информации на сайте ЕАИС.
Согласно информации, вечером 4 февраля сборы превысили 6 миллиардов рублей. Создатели картины прогнозируют, что она может собрать еще больше.
Фильм "Чебурашка" стал первым фильмом в истории кинопроката, которому удалось собрать такую большую сумму. В прокат картина вышла 1 января.
Ранее сообщалось, что "Чебурашку" покажут в Будапеште.