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45 минут назад

Сборы "Чебурашки" превысили 6 миллиардов рублей

Мария Каткова

Отечественный фильм "Чебурашка" собрал шесть миллиардов рублей в прокате. Он обогнал первого "Аватара" и "Холопа". Об этом стало известно из информации на сайте ЕАИС.

Согласно информации, вечером 4 февраля сборы превысили 6 миллиардов рублей. Создатели картины прогнозируют, что она может собрать еще больше.

«Чебурашка» будет идти в кино до последнего зрителя

Фильм "Чебурашка" стал первым фильмом в истории кинопроката, которому удалось собрать такую большую сумму. В прокат картина вышла 1 января.

Ранее сообщалось, что "Чебурашку" покажут в Будапеште.

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