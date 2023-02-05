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3 часа назад

Выходит фильм о дворнике и фотомодели Юрии Ветлугине: «Дворник Юра»

Кино-Панк

Вышел трейлер фильма, основанного на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, в одночасье прославившемся на всю страну после фотосессии у модного фотографа.

Выходит фильм о дворнике и фотомодели Юрии Ветлугине
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Съемки комедии проходили в Москве, Подмосковье и Уфе. Для большей достоверности создатели картины решили снимать некоторые сцены в столице Башкортостана, где и произошла реальная история.

В фильме сыграли Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина, Аскар Нигамедзянов, Томас Мраз.

Агата Муцениеце рассказала:

«История Юры прогремела в интернете. Все, мне кажется, про неё слышали. Я думала: «Офигеть, вот это вдохновляюще!» Такие истории достойны экранизации, чтобы люди понимали: любое возможно, чудеса существуют, бывает всегда свет в конце тоннеля. А ещё, это кино про то, что невозможно победить честного человека».

Фильмы,Томас Мраз,Ида Галич,Виктор Логинов,Агата Муцениеце,Татьяна Догилева,Ольга Тумайкина,Нелли Уварова,Гоша Куценко,
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