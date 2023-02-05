Выходит фильм о дворнике и фотомодели Юрии Ветлугине

«История Юры прогремела в интернете. Все, мне кажется, про неё слышали. Я думала: «Офигеть, вот это вдохновляюще!» Такие истории достойны экранизации, чтобы люди понимали: любое возможно, чудеса существуют, бывает всегда свет в конце тоннеля. А ещё, это кино про то, что невозможно победить честного человека».