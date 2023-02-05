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Почему холодильник не попал в фильм "Назад в будущее": видео

Фильм “Назад в будущее” режиссера Роберта Земекиса вышел на широкий экран в 1985 году, но и сегодня у картины остается множество поклонников. Перед началом съемок фантастической комедии о приключениях Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна создателям пришлось 44 раза получить отказ в финансировании картины. Кто же мог представить, что трилогия станет настолько успешной.

В финальном варианте картины главные герои использовали автомобиль ДеЛореан для путешествий во времени. Но в первом сценарии создатели хотели, чтобы роль машины времени играл холодильник, а сами передвижения должны были обеспечиваться энергией от взрыва. Однако мысль о том, что фильм посмотрят маленькие дети, которые могут начать повторять подобное дома, вызывала у режиссера опасения, из-за чего он отказался от этой идеи.

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Подробнее о том, почему создатели фильма отказались от холодильника в роли машины времени, смотрите в видео.

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