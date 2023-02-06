Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
38 минут назад

Фильм "Крик 6" будет идти более двух часов

Российская Газета

Стала известна продолжительность фильма "Крик 6" (Scream VI) - 123 минуты. В нем, как и предыдущей части, снимется Дженна Ортега, взлетевшая звезда "Уэнсдэй".

Фильм "Крик 6" будет идти более двух часов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Самым длинным фильмом франшизы был второй - ровно 2 часа, первая и четвертая части - 1 час 51 минута, а третья и пятая - 1 час 54 минуты.

По сюжету шестого фильма герои отбывают из города Вудсборо в Нью-Йорк, но Призрачное лицо преследует их и там. Премьера фильма запланирована на 10 марта 2023 года.

В ролях - Мелисса Баррера ("Дыши", "Крик 5"), Джасмин Савой Браун ("Шершни"), Кортни Кокс, Хайден Панеттьери. Из каста из-за низкого гонорара выбыла Нив Кэмпбелл.

Фильмы,Джасмин Савой,Дженна Ортега,Нив Кэмпбелл,Кортни Кокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители