Фильм "Крик 6" будет идти более двух часов

Стала известна продолжительность фильма "Крик 6" (Scream VI) - 123 минуты. В нем, как и предыдущей части, снимется Дженна Ортега, взлетевшая звезда "Уэнсдэй".

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Самым длинным фильмом франшизы был второй - ровно 2 часа, первая и четвертая части - 1 час 51 минута, а третья и пятая - 1 час 54 минуты.