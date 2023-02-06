Фильм "Крик 6" будет идти более двух часов

Стала известна продолжительность фильма "Крик 6" (Scream VI) - 123 минуты. В нем, как и предыдущей части, снимется Дженна Ортега, взлетевшая звезда "Уэнсдэй".
Самым длинным фильмом франшизы был второй - ровно 2 часа, первая и четвертая части - 1 час 51 минута, а третья и пятая - 1 час 54 минуты.
По сюжету шестого фильма герои отбывают из города Вудсборо в Нью-Йорк, но Призрачное лицо преследует их и там. Премьера фильма запланирована на 10 марта 2023 года.
В ролях - Мелисса Баррера ("Дыши", "Крик 5"), Джасмин Савой Браун ("Шершни"), Кортни Кокс, Хайден Панеттьери. Из каста из-за низкого гонорара выбыла Нив Кэмпбелл.