​​5 самых долгожданных боевиков 2023 года

2023 год обещает быть богатым на качественные боевики. Подробнее о фильмах в этом жанре, премьеры которых с нетерпением ждет весь мир – в материале "Рамблера".
На неизвестной планете происходит катастрофа, после которой пилот Миллс выясняет, что он застрял на Земле 65 миллионов лет назад. У героя и последней выжившей Коа есть только один шанс на спасение.
Джону Уику удается одержать победу над Правлением Кланов. Но прежде, чем он сможет освободиться, герой должен сразиться с новым врагом и его союзниками.
Действие картины разворачивается в Париже начала XX века. Юная девушка Билли проникает в кровожадную банду "Апаши", чтобы отомстить за смерть брата. Вот только внезапно героиня влюбляется в вожака банды и оказывается на пороге непростого выбора.
Индиана Джонс собирается на пенсию, но внезапно на горизонте появляется его заклятый враг. Герой не намерен отпускать недруга, поэтому он отправляется на поиски могущественного артефакта, который поможет встретиться со злодеем лицом к лицу.
Приквел к предыдущим частям "Голодных игр" повествует о 18-летнем Кориолане Сноу. Герой еще не стал президентом Панема и тираном. Когда его выбирают наставником Десятых Голодных игр, он намерен изменить свою судьбу.