​​5 самых долгожданных боевиков 2023 года

2023 год обещает быть богатым на качественные боевики. Подробнее о фильмах в этом жанре, премьеры которых с нетерпением ждет весь мир – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "65" Кадр из фильма "65"

"65", 9 марта

Кадр из фильма "65"

На неизвестной планете происходит катастрофа, после которой пилот Миллс выясняет, что он застрял на Земле 65 миллионов лет назад. У героя и последней выжившей Коа есть только один шанс на спасение.

"Джон Уик 4", 22 марта

Кадр из фильма "Джон Уик 4"

Джону Уику удается одержать победу над Правлением Кланов. Но прежде, чем он сможет освободиться, герой должен сразиться с новым врагом и его союзниками.

"Банды Парижа", 4 мая

Кадр из фильма "Банды Парижа"

Действие картины разворачивается в Париже начала XX века. Юная девушка Билли проникает в кровожадную банду "Апаши", чтобы отомстить за смерть брата. Вот только внезапно героиня влюбляется в вожака банды и оказывается на пороге непростого выбора.

"Индиана Джонс и часы судьбы", 28 июня

Кадр из фильма "Индиана Джонс и часы судьбы"

Индиана Джонс собирается на пенсию, но внезапно на горизонте появляется его заклятый враг. Герой не намерен отпускать недруга, поэтому он отправляется на поиски могущественного артефакта, который поможет встретиться со злодеем лицом к лицу.

"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", 15 ноября

Кадр из фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"