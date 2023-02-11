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1 час назад

3 блестящих корейских фильма, которые дают фору Голливуду

Мира Маркина

После триумфа триллера режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" киноманы начали активно исследовать корейское кино. Оказалось, что многие корейские фильмы смело могут дать фору голливудским блокбастерам. Подробнее о картинах, которые непременно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

3 блестящих корейских фильма, которые дают фору Голливуду
Фото: Кадр из фильма "Экстремальная работа"Кадр из фильма "Экстремальная работа"

"Экстремальная работа", 2019

Кадр из фильма "Экстремальная работа"

Команда детективов из отдела по борьбе с наркотиками устраивается на работу под прикрытием в ресторан, чтобы выследить организованную преступную группировку. Однако герои еще не подозревают о том, что вскоре работа в общепите начнет приносить куда больше удовольствия, чем служение закону.

"Служанка", 2016

Кадр из фильма "Служанка"

Эротический триллер рассказывает историю мошенницы, которая устраивается на работу прислугой в богатый дом. Провернуть аферу героине предложил Граф, который намерен очаровать знатную особу, а затем упечь ее в сумасшедший дом и овладеть богатством. Вот только вскоре на первый взгляд надежный план оказывается под угрозой.

Актер Джеки Чан мог сыграть главную роль в фильме "Все везде и сразу"

"Ночь воспоминаний", 2017

Кадр из фильма "Ночь воспоминаний"

Вместе с родителями и братом Чин-сок переезжает в новый дом. Прежний хозяин оставил в одной из комнат вещи, и отец велит туда не заходить. Однако Чин-сок постоянно слышит оттуда странные звуки. Спустя время брата героя похищают, но через 19 дней он возвращается. При этом Чин-сок не верит, что перед ним его родственник.

Фильмы,Служанка,Джеки Чан,
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