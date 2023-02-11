3 блестящих корейских фильма, которые дают фору Голливуду

После триумфа триллера режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" киноманы начали активно исследовать корейское кино. Оказалось, что многие корейские фильмы смело могут дать фору голливудским блокбастерам. Подробнее о картинах, которые непременно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Экстремальная работа" Кадр из фильма "Экстремальная работа"

"Экстремальная работа", 2019

Кадр из фильма "Экстремальная работа"

Команда детективов из отдела по борьбе с наркотиками устраивается на работу под прикрытием в ресторан, чтобы выследить организованную преступную группировку. Однако герои еще не подозревают о том, что вскоре работа в общепите начнет приносить куда больше удовольствия, чем служение закону.

"Служанка", 2016

Эротический триллер рассказывает историю мошенницы, которая устраивается на работу прислугой в богатый дом. Провернуть аферу героине предложил Граф, который намерен очаровать знатную особу, а затем упечь ее в сумасшедший дом и овладеть богатством. Вот только вскоре на первый взгляд надежный план оказывается под угрозой.

"Ночь воспоминаний", 2017

Кадр из фильма "Ночь воспоминаний"