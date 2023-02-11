5 мультфильмов для знакомства с Хаяо Миядзаки

Режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки при жизни стал легендой японской мультипликации. В своих работах Миядзаки удается мастерски сочетать сказочные образы, которые привлекают детей по всему миру, вместе с актуальными социальными проблемами –этот аспект удерживает у экранов взрослых. Вот почему мультфильмы Миядзаки будут одинаково интересны как малышам, так и их родителям.

Подробнее о лучших картинах мультипликатора – в материале "Рамблера".

Видео дня

"Унесенные призраками", 2001

Вместе с родителями Тихиро переезжает в новый дом. По дороге к нему семья оказывается на великолепном пиру, где мама и папа девочки с жадностью набрасываются на угощения.

Кадр из мультфильма "Унесенные призраками"

Внезапно взрослые превращаются в свиней и становятся пленниками колдуньи Юбабы. Теперь ребенку в окружении загадок и таинственных существ нужно придумать, как спасти родителей.

"Мой сосед Тоторо", 1988

Кадр из мультфильма "Мой сосед Тоторо"

Сестры Сацуки и Мэй вместе с отцом переезжают в деревню. Там они выясняют, что поблизости живут лесные духи – хранители леса, во главе которых стоит могущественный и добрый Тоторо. Вскоре героини сближаются с Тоторо, и он становится их спутником в повседневных приключениях.

"Ходячий замок", 2004

Кадр из мультфильма "Ходячий замок"

Злая ведьма превращает 18-летнюю Софи в старушку. Героиня убегает из города и встречает странный дом на ножках, в котором знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Последний вынужден служить Хаулу по договору. Но Кальцифер и Софи решают объединиться, чтобы избавиться от злых чар.

"Ведьмина служба доставки", 1989

Кадр из мультфильма "Ведьмина служба доставки"

Юная ведьма Кики по достижении 13 лет должна пожить какое-то время среди людей. Взяв с собой кота Дзидзи, девочка отправляется в город, где знакомится с пекарем, который помогает ей открыть свое дело. В мире людей Кики заводит множество друзей и ввязывается в массу приключений.

"Ветер крепчает", 2013

Кадр из мультфильма "Ветер крепчает"