5 мультфильмов для знакомства с Хаяо Миядзаки

Режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки при жизни стал легендой японской мультипликации. В своих работах Миядзаки удается мастерски сочетать сказочные образы, которые привлекают детей по всему миру, вместе с актуальными социальными проблемами –этот аспект удерживает у экранов взрослых. Вот почему мультфильмы Миядзаки будут одинаково интересны как малышам, так и их родителям.
Подробнее о лучших картинах мультипликатора – в материале "Рамблера".
Вместе с родителями Тихиро переезжает в новый дом. По дороге к нему семья оказывается на великолепном пиру, где мама и папа девочки с жадностью набрасываются на угощения.
Внезапно взрослые превращаются в свиней и становятся пленниками колдуньи Юбабы. Теперь ребенку в окружении загадок и таинственных существ нужно придумать, как спасти родителей.
Сестры Сацуки и Мэй вместе с отцом переезжают в деревню. Там они выясняют, что поблизости живут лесные духи – хранители леса, во главе которых стоит могущественный и добрый Тоторо. Вскоре героини сближаются с Тоторо, и он становится их спутником в повседневных приключениях.
Злая ведьма превращает 18-летнюю Софи в старушку. Героиня убегает из города и встречает странный дом на ножках, в котором знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Последний вынужден служить Хаулу по договору. Но Кальцифер и Софи решают объединиться, чтобы избавиться от злых чар.
Юная ведьма Кики по достижении 13 лет должна пожить какое-то время среди людей. Взяв с собой кота Дзидзи, девочка отправляется в город, где знакомится с пекарем, который помогает ей открыть свое дело. В мире людей Кики заводит множество друзей и ввязывается в массу приключений.
Мальчик Дзиро с детства мечтает стать пилотом, но его мечте не суждено сбыться, ведь он близорук. Тогда герой становится авиаконструктором и начинает придумывать идеальный самолет.