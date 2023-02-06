Что смотреть в кино с 9 февраля

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Знакомство родителей" Кадр из фильма "Знакомство родителей"

"Знакомство родителей"

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Мишель и Аллен собираются пожениться и хотят познакомить родителей, устроив семейный ужин. Однако оказывается, что их мамы и папы уже знают друг друга, причем довольно близко. Правда, не все в курсе их настоящих отношений.

"Быть"

Главного героя киноистории Александра Ковтунца зовут Илья. Он молодой рэпер, который стремится к успеху, и ради этого готов пойти почти на все. Однажды он неожиданно перемещается на 30 лет назад, в 1994 год, где встречает своих еще молодых родителей и попадает в условия, которые сильно отличаются от тех, к которым он привык в своем времени. Теперь от того, как Илья поведет себя в прошлом, зависит судьба его семьи и, собственно, появится он на свет или нет.

"Заклятие Абизу"

Молодые супруги с нетерпением ожидают появления на свет своего первенца. Но помимо них рождения ребенка ждет и Абизу, демон, жертвы которого, как гласят иудейские мифы, — беременные женщины и младенцы. Супруги пытаются оградить своего малыша от уготованной ему ужасной участи и отправляются в общину, члены которой давно борются с Абизу. Но получится ли у них снять родовое проклятье и избавиться от демона?

"Больше, чем никогда"

Элен и Матье много лет счастливы в отношениях, но все меняется в один далеко не прекрасный день, когда девушка узнает о неизлечимом заболевании. В Сети она находит страницу норвежского блогера, которому тоже поставили страшный диагноз, но молодой человек не опустил рук и старается не терять бодрости духа и любви к жизни. Элен решает ехать в Норвегию, бросив все дела, и не взяв с собой даже Матье. Девушка знакомится с тем самым норвежским блогером, пытается найти умиротворения, а еще — разобраться в своем отношении к Матье.

"Мой любимый призрак"

Уже в течение 500 лет призрак пытается пугать жильцов своего замка. Но делает он это крайне непрофессионально: его никто почему-то не боится. Поначалу он не теряет надежды когда-то все же научиться пугать людей, но затем все чаще его голову посещают мысли о завершении «карьеры». Но однажды к нему приходит девушка с книгой заклинаний, которая не должна попасть в чужие руки. Она просит спасти ее мать, которую похитила ведьма по имени Эрла.