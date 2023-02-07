Документальный фильм "Живой" выйдет в прокат 16 февраля

"Фильм "Живой" режиссера Константина Селина, получивший в 2022 году множество престижных наград, среди которых "Лучший документальный фильм года" (первая премия им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино), "Лучший неигровой кинофильм" (национальная премия в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь"), "Лучший полнометражный фильм" (фестиваль документального кино "Россия"), выходит в российский кинотеатральный прокат 16 февраля", - рассказали в пресс-службе.