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2 часа назад

Документальный фильм "Живой" Константина Селина выйдет в прокат 16 февраля

ТАССиещё 1

Документальный фильм "Живой" российского режиссера Константина Селина, созданный под художественным руководством Александра Сокурова, выйдет в прокат 16 февраля, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании - дистрибьютора фильма Reflexion Films. Главным героем фильма является руководитель мастерской "Невский баталист", участник поискового движения, автор историко-художественных трехмерных панорам Дмитрий Поштаренко.

Документальный фильм "Живой" выйдет в прокат 16 февраля
Фото: ТАССТАСС

"Фильм "Живой" режиссера Константина Селина, получивший в 2022 году множество престижных наград, среди которых "Лучший документальный фильм года" (первая премия им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино), "Лучший неигровой кинофильм" (национальная премия в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь"), "Лучший полнометражный фильм" (фестиваль документального кино "Россия"), выходит в российский кинотеатральный прокат 16 февраля", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается в материалах о фильме, в музее, придуманном Дмитрием Поштаренко, история разворачивается вокруг посетителей. Эпизоды военных действий, герои сражений и труженики тыла, созданные руками художников и реставраторов, погружают гостей экспозиции во времена Великой Отечественной войны.

Фильм снят по заявке - победителю федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводился фондом "Пример интонации" совместно с Фондом президентских грантов. Его показы на широких экранах организованы в рамках проекта Страна.doc, направленного на развитие кинотеатрального проката российского документального кино.

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