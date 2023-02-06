«Аватар 2» стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Вторая часть фильма «Аватар» канадского режиссера Джеймса Кэмерона обошла по кассовым сборам культовую картину "Титаник" и стала третьей самой кассовой кинолентой в истории.

По данным издания Deadline, новый фильм о планете Пандора собрал на международных рынках 1,538 миллиарда долларов

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При этом самым кассовым фильмом истории считается первая часть "Аватара", собравшая 2,1 миллиарда долларов в прокате. На втором месте остается картина «Мстители: Финал» с 1,9 миллиарда долларов сборов.

Интересно, что больше всего "Аватар: Путь воды" собрал в прокате в Китае (240,6 млн долларов), Франции (141,5 млн долларов), Германии (130,7 млн долларов) и Корее (105,5 млн долларов).