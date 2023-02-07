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8 часов назад

Вышел большой трейлер сериала "Консультант" с Кристофом Вальцем

Российская Газета

Появился полноценный трейлер сериала "Консультант" по одноименному роману Бентли Литтла. Главную роль исполняет Кристоф Вальц.

Вышел большой трейлер сериала "Консультант"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, на днях был опубликован тизер предстоящего сериала, и он весьма интригующий.

В IT-компании, занимающейся разработкой компьютерных игр, появляется бизнес-консультант (его играет Кристоф Вальц), который начинает наводить свои порядки, придираясь к сотрудникам по поводу и без повода. Вскоре сотрудники начинают догадываться, что начальник - психопат, а он тем временем получает деспотичную власть над коллективом.

Сериал позиционируется как черная комедия с элементами триллера.

В шоу также снимались: Нэт Вулфф, Эйми Карреро, Бриттани О'Грейди, Слоан Эйвери, Майкл Чарльз Ваккаро.

Фильмы,Консультант,Эйми Карреро,Кристоф Вальц,
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