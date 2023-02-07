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7 часов назад

Вышел тизер сериала "Большие надежды" с Оливией Колман

Российская Газета

Появился первый тизер мини-сериала "Большие надежды", экранизации одноименного произведения Чарльза Диккенса про юношу, мечтающего стать джентльменом. В роли Мисс Хэвишем - Оливия Колман.

Вышел тизер сериала "Большие надежды" с Оливией Колман
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Гримерам пришлось значительно потрудиться над образом Колман. Она, как и положено ее героине, предстает перед зрителями с растрепанными волосами, блуждающем взглядом и старым подвенечным платьем, в котором она когда-то решила остановить время.

В других ролях: Эшли Томас, Джонни Харрис, Шалом Брюн-Фрэнклин, Хейли Сквайрс, Оуэн Мак Доннелл, Тристан Гравел, Мэтт Берри

Режиссер - Стивен Найт, создатель "Острых козырьков". Он планирует экранизировать знаковые произведения Диккенса. В 2019 году вышла "Рождественская песнь", а после "Больших надежд" режиссер собирается взяться за "Дэвида Копперфильда" и "Оливера Твиста".

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