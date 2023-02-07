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7 часов назад

Появился трейлер сериала "Золото" об "ограблении века" в Лондоне

Российская Газета

Опубликован трейлер детективного сериала "Золото" (The Gold). В основе сюжета реальная история ограбления хранилища с золотом в Лондоне, которая произошла в 1983 году.

Появился трейлер сериала "Золото"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

40 лет назад добычей группы гангстеров стали 76 ящиков с золотыми слитками, а также драгоценными камнями. Общая сумма похищенного составила 26 миллионов фунтов стерлингов. Участников ограбления оперативно задержали и осудили, однако большая часть похищенного так и осталась не найденной. СМИ не без основания называли эту историю "ограблением века".

Сейчас по этой истории снят сериал. Сценарий написал Нил Форсайт, известный по "Городским легендам". Режиссеры - Лоуренс Гоф и Эйнел Кария.

В ролях: Доминик Купер, Том Каллен, Хью Бонневилль, Шарлотта Спенсер, Эллора Торкья, Джек Лауден.

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