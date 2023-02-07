5 фильмов для знакомства с Романом Полански

89-летний польско-французский режиссер Роман Полански по праву считается легендой не только европейского, но и мирового кинематографа. Подробнее о культовых картинах звезды, которые стоит посмотреть, если вы только знакомитесь с творчеством Полански – в материале "Рамблера".

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"Ребенок Розмари", 1968

Молодая пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в новую квартиру. Вскоре супруги знакомятся с эксцентричными соседями, которые пытаются навязаться им в друзья.

Спустя время Розмари посещает странное видение, и вскоре героиня узнает, что беременна. Однако девушка не чувствует себя в безопасности, ведь ей кажется, что соседи – члены сатанинского культа.

"Жилец", 1976

Замкнутый служащий Трелковский решает переехать в старую квартиру в обветшалом здании. От консьержки герой узнает, что предыдущая квартирантка Симона свела счеты с жизнью, выбросившись из окна. Трелковский начинает все больше думать о погибшей женщине и со временем начинает винить соседей в ее гибели.

"Горькая луна", 1992

Эротический триллер повествует историю Оскара и Мими. Однажды герои встретились в автобусе, после чего жизнь каждого из них изменилась до неузнаваемости. Они влюбились друг в друга без памяти, еще не подозревая о том, что любовь порой обладает разрушительной силой.

"Пианист", 2002

В основу картины легла автобиография Владислава Шпильмана, польского пианиста 30-х годов. Главный герой Владек с головой отдается искусству до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты.

"Венера в мехах", 2013