5 фильмов для знакомства с Романом Полански

89-летний польско-французский режиссер Роман Полански по праву считается легендой не только европейского, но и мирового кинематографа. Подробнее о культовых картинах звезды, которые стоит посмотреть, если вы только знакомитесь с творчеством Полански – в материале "Рамблера".
Молодая пара Розмари и Гай Вудхауз переезжают в новую квартиру. Вскоре супруги знакомятся с эксцентричными соседями, которые пытаются навязаться им в друзья.
Спустя время Розмари посещает странное видение, и вскоре героиня узнает, что беременна. Однако девушка не чувствует себя в безопасности, ведь ей кажется, что соседи – члены сатанинского культа.
Замкнутый служащий Трелковский решает переехать в старую квартиру в обветшалом здании. От консьержки герой узнает, что предыдущая квартирантка Симона свела счеты с жизнью, выбросившись из окна. Трелковский начинает все больше думать о погибшей женщине и со временем начинает винить соседей в ее гибели.
Эротический триллер повествует историю Оскара и Мими. Однажды герои встретились в автобусе, после чего жизнь каждого из них изменилась до неузнаваемости. Они влюбились друг в друга без памяти, еще не подозревая о том, что любовь порой обладает разрушительной силой.
В основу картины легла автобиография Владислава Шпильмана, польского пианиста 30-х годов. Главный герой Владек с головой отдается искусству до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты.
Весь день Тома проводит прослушивания в поисках актрисы для пьесы. Режиссер в отчаянии, но лишь до тех пор, пока перед ним не появляется Ванда. Она воплощает в себе все то, что он ненавидит – вульгарность, наглость и напор. Но вскоре эти черты начинают привлекать режиссера.