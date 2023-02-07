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45 минут назад

Кино 90-х: что осталось за кадром «Зеленой мили»

Мира Маркина

Экранизация романа Стивена Кинга «Зеленая миля» была связана с серьезным репутационным риском. Во-первых, было сложно предсказать успех трехчасового фильма о последних днях осужденных на казнь. Слишком чувствительные темы пусть и в мистической обертке больше пугали, чем привлекали зрителей. Во-вторых, сам Кинг к тому времени разочаровался в идее экранизации собственных книг.

Кино 90-х: что осталось за кадром «Зеленой мили»
Фото: Кадр из фильма «Зеленая миля»Кадр из фильма «Зеленая миля»

Вопреки всем «но» этот фильм имел коммерческий успех и горячо полюбился зрителям во всем мире. «Рамблер» собрал 10 интересных фактов о культовой картине девяностых Фрэнка Дарабонта.

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Дженнифер Лопес отказалась от роли Мелинды Мурс. Джон Траволта, Кевин Костнер, Майкл Дуглас, Ричард Гир, Уильям Херт и Джефф Бриджес также рассматривались на роль Пола Эджкомба. Но в итоге надзирателя сыграл Том Хэнкс, который называл свое участие в проекте «большим одолжением» режиссеру.

Один из заключенных «Холодной горы» – француз Эдуард Делакруа – по сюжету приручил сообразительного мышонка. «Мистер Джинглс» действительно снимался в картине. Вот только он был не один. Для съемок в «Зеленой миле» приобрели и обучили разным трюкам 15 мышей. Но только очень внимательные зрители отметили, что мышки в сценах разные.

На самом деле Майкл Кларк Дункан, сыгравший заключенного Джона Коффи, был такого же роста, как и большинство его коллег. Но, следуя сценарной задумке, Дарабонту пришлось постараться, чтобы сделать его визуально гигантом. Так в одной сцене, где надзиратель Пол Эджкомб, Коффи и «Зверюга» Хоуэлл оказались в одном кадре, Дункана поставили на доску, Дэвида Морса – на землю, а для Тома Хэнкса вырыли траншею. Даже кровать этого заключенного была сделана короче, чтобы Майкл Кларк Дункан казался огромным.

Актер Родни Барнс был дублером Майкла Дункана. По словам Барнса, он пробрался на съемочную площадку, спрятавшись в автофургоне. Этим он удивил Фрэнка Дарабонта и тот предложил ему работу. Барнс хотел участвовать в проекте, чтобы встретиться со своим любимым писателем – Стивеном Кингом.

Кстати когда Стивен Кинг посетил съемочную площадку фильма, он сел на электрический стул Олд Спарки и попросил пристегнуть его к нему, чтобы посмотреть, каково это. Спойлер: ему не понравилось. Кинг быстро попросил отпустить его.

Для одной из сцен подготовили небольшую пушку, которая должна была выстрелить шоколадной липкой массой в персонажа Дэвида Морса. Но выстрел оказался слишком сильным. Слизь попала ему в нос, в глаза и в рот. Морса это не позабавило, так как у него аллергия на шоколад.

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Чтобы остаться верным книге, Сэм Рокуэлл (сыгравший заключенного Уильяма Уортона) попросил команду гримеров нарисовать ему поддельные прыщи по всему телу для сцены, где он предстает обнаженным.

В сценах, где Дункану нужно было пустить слезу, он вспоминал свое детство и момент, когда его отец ушел из семьи.

Майкл Дункан чувствовал себя неловко из-за того, что ему нужно было схватиться за промежность Тома Хэнкса в сцене, где он лечит его цистит. Хэнкс, поняв это, покинул на некоторое время съемочную площадку. Он вернулся и съемки продолжились. Но когда Дункан схватился за промежность Хэнкса, то обнаружил, что тот положил в штаны пустую бутылку из-под воды. Лайфхак помог Дункану почувствовать себя более комфортно в этой сцене.

Действие «Зеленой мили» происходит в Луизиане. И здесь автор сценария допускает фактическую ошибку: в 30-е годы смертная казнь на электрическом стуле не использовалась в этом штате.

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