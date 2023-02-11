5 крылатых фраз из советских мультфильмов

Цитаты из кино и мультфильмов часто превращаются в крылатые выражения начинают использоваться "не по назначению" — в ситуациях из реальной жизни, в которых участвуют совсем другие персонажи. "Рамблер" вспоминает пять популярных выражений из советской мультипликации и эпизоды, в которых они впервые прозвучали.
Это фраза из мультфильма "Жил был пес", в котором домашняя собака знакомится с волком и показывает ему, как живет с хозяевами. Когда последний возвращается в лес, то приглашает нового друга тоже заглянуть в гости. Гостеприимный прием он не обещает, но сомнений в том, что пса в лесу встретят радушно, не остается.
Цитаты из мультфильмов о деревне Простоквашино, пожалуй, можно назвать отдельным пластом лексики. Конкретно эту фразу произносит кот Матроскин в эпизоде, который посвящен Новому году. В реальной жизни цитата стала синонимом поговорки "И швец, и жнец, и на дуде игрец" — ее вспоминают, когда говорят о людях, умеющих и параллельно делающих очень многое. Неплохая формулировка для резюме, согласитесь?
Не спешите забывать об атмосфере "Зимы в Простоквашино": с ней связана еще одна популярная цитата. Герои мультфильма собрались у телевизора, чтобы посмотреть выступление мамы, из-за которого она не могла приехать и отпраздновать Новый год вместе со всеми, и в этот самый момент, под звуки собственного голоса, мама приехала на лыжах.
Да, еще одна фраза из мультика о Простоквашино, только теперь уже о летнем. Появилась она в письме, которое писал родителям Дядя Федор, а дописывали и кот Матроскин, и пес Шарик. Все рассказали о своем самочувствии от первого лица, и получилось, что проблемы с хвостом якобы у мальчика.
Впрочем, сейчас формулировка стала своего рода фразеологизмом. И если у вас спрашивают, как дела, вы можете сказать "Лапы ломит, хвост отваливается", как имея в виду действительно не самое удачное время, так и иронизируя.
Призыв кота Леопольда, который в известном мультфильме изо всех сил пытался совладать с двумя мышами. Если захотите кого-то помирить, можете процитировать пушистого "классика". Не факт, что поможет, но, вероятно, вызовет ностальгию.