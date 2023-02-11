5 крылатых фраз из советских мультфильмов

Цитаты из кино и мультфильмов часто превращаются в крылатые выражения начинают использоваться "не по назначению" — в ситуациях из реальной жизни, в которых участвуют совсем другие персонажи. "Рамблер" вспоминает пять популярных выражений из советской мультипликации и эпизоды, в которых они впервые прозвучали.

Фото: Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

"Ты это, заходи, если что"

Видео дня

Это фраза из мультфильма "Жил был пес", в котором домашняя собака знакомится с волком и показывает ему, как живет с хозяевами. Когда последний возвращается в лес, то приглашает нового друга тоже заглянуть в гости. Гостеприимный прием он не обещает, но сомнений в том, что пса в лесу встретят радушно, не остается.

"А я и крестиком вышивать могу, и на машинке"

Цитаты из мультфильмов о деревне Простоквашино, пожалуй, можно назвать отдельным пластом лексики. Конкретно эту фразу произносит кот Матроскин в эпизоде, который посвящен Новому году. В реальной жизни цитата стала синонимом поговорки "И швец, и жнец, и на дуде игрец" — ее вспоминают, когда говорят о людях, умеющих и параллельно делающих очень многое. Неплохая формулировка для резюме, согласитесь?

"Нашу маму и там, и тут показывают"

Не спешите забывать об атмосфере "Зимы в Простоквашино": с ней связана еще одна популярная цитата. Герои мультфильма собрались у телевизора, чтобы посмотреть выступление мамы, из-за которого она не могла приехать и отпраздновать Новый год вместе со всеми, и в этот самый момент, под звуки собственного голоса, мама приехала на лыжах.

"Лапы ломит, хвост отваливается"

Да, еще одна фраза из мультика о Простоквашино, только теперь уже о летнем. Появилась она в письме, которое писал родителям Дядя Федор, а дописывали и кот Матроскин, и пес Шарик. Все рассказали о своем самочувствии от первого лица, и получилось, что проблемы с хвостом якобы у мальчика.

Впрочем, сейчас формулировка стала своего рода фразеологизмом. И если у вас спрашивают, как дела, вы можете сказать "Лапы ломит, хвост отваливается", как имея в виду действительно не самое удачное время, так и иронизируя.

"Ребята, давайте жить дружно!"