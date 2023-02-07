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57 минут назад

Башкиры, кони и любовь: первый трейлер мультфильма «Северные амуры»

Tlum.ru

Россия — это действительно многонациональная страна. Этническое разнообразие показывают в том числе через мультфильмы, одним из которых скоро станет история под названием «Северные амуры» от режиссёра Руслана Тавабилова. Смотрите первый трейлер в компании Тлум.Ру.

Что там?

Центральным героями являются обычные башкирские конники, их в своё время и прозвали северными амурами — за то, как ловко нападали на неприятелей и как таинственно исчезали, спасаясь от погони.

Пятёрке главных персонажей предстоит поучаствовать в двух войнах — 1788-го года — русско-шведской, 1812-го года — Отечественной. Кроме героических подвигов создатели показали башкирский быт, к примеру, как проходит традиционная свадьба, а заодно и не забудут представить зрителям императрицу и Самодержицу Всероссийскую, Екатерину II.

Мультфильм «Северные амуры» появится в большом прокате в мае, его покажут на русском и башскирском языках. Хронометраж, пусть и короткий, зато ёмкий — час. Делали историю в двух уфимских студиях «Муха» и «Башкортостан» при поддержке главы республики Радия Хабирова.

Фильмы,Видео,Муха,
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