Назван самый популярный фильм по числу нелегальных скачиваний

«Человек-паук: Нет пути домой» был назван самым популярным фильмом прошлого года по числу нелегальных скачиваний. Об этом сообщает Variety со ссылкой на информацию исследовательской компании Muso.

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Вторым по скачиваниям стал «Бэтмен» Мэтта Ривза, а третьим — «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Кроме того, на первых строчках оказались «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам», «Анчартед: На картах не значится», «Вечные», «Топ Ган: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и анимационный фильм «Энканто».

Что касается сериалов, то на первом месте по популярности оказался «Дом дракона», на втором — «Человек-бензопила», а третье место разделили «Бегущий человек» и «Рик и Морти».